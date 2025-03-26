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Após fuga

Grupo armado é preso e polícia apreende armas e munições em Vila Velha

Segundo a PM, seis integrantes foram abordados em um veículo suspeito na tarde desta quarta (26), na Glória; ação ainda resultou na apreensão de drogas

Publicado em 26 de Março de 2025 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2025 às 17:58
Seis homens armados foram presos na Glória, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (26). Os suspeitos estavam em um carro quando foram abordados. Conforme a Polícia Militar, o grupo havia fugido do bairro Jaburuna, no município canela-verde, após receber uma ordem de parada de agentes da corporação.
Os homens de 26, 29, 21, 22, 20 e 32 anos, acabaram identificados após o Serviço de Inteligência da PM informar que indivíduos armados estariam reunidos no alto do morro para um possível revide. 
Ao receber o comando, o grupo fugiu para uma casa abandonada, onde foram encontradas 140 buchas de maconha, um celular, um celular e uma balança de precisão. Logo em seguida, saíram da região de carro. Após uma denúncia, a equipe encontrou o veículo na Glória e os suspeitos foram abordados.
Seis homens foram presos na Glória com três pistolas, dois revólveres, 12 munições calibre 38, 138 munições calibre 9mm e sete carregadores de pistola.
Seis homens foram presos na Glória com três pistolas, dois revólveres, 12 munições calibre 38, 138 munições calibre 9mm e sete carregadores de pistola. Crédito: Divulgação | Polícia Militar
“Um deles, de 26 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Ao todo, foram apreendidos com os suspeitos e no veículo, três pistolas calibre 9mm, dois revólveres calibre 38, 12 munições calibre 38, 138 munições calibre 9mm e sete carregadores de pistola”, explicou a PM, em nota. Todos foram conduzidos à 2ª Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, terá informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante com os conduzidos.

Tiros pela manhã

Essa não foi a primeira ação da PM na região de Jaburuna. Na manhã desta quarta-feira (26), um tiroteio assustou os moradores e levou a PM a realizar uma patrulha. A reportagem de A Gazeta teve acesso a vídeos que registram o som dos disparos, evidenciando a tensão vivida por quem estava na região. (veja abaixo)

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