Grupo armado é preso e polícia apreende armas e munições em Vila Velha

Seis homens armados foram presos na Glória, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (26). Os suspeitos estavam em um carro quando foram abordados. Conforme a Polícia Militar , o grupo havia fugido do bairro Jaburuna, no município canela-verde, após receber uma ordem de parada de agentes da corporação.

Os homens de 26, 29, 21, 22, 20 e 32 anos, acabaram identificados após o Serviço de Inteligência da PM informar que indivíduos armados estariam reunidos no alto do morro para um possível revide.

Ao receber o comando, o grupo fugiu para uma casa abandonada, onde foram encontradas 140 buchas de maconha, um celular, um celular e uma balança de precisão. Logo em seguida, saíram da região de carro. Após uma denúncia, a equipe encontrou o veículo na Glória e os suspeitos foram abordados.

Seis homens foram presos na Glória com três pistolas, dois revólveres, 12 munições calibre 38, 138 munições calibre 9mm e sete carregadores de pistola. Crédito: Divulgação | Polícia Militar

“Um deles, de 26 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Ao todo, foram apreendidos com os suspeitos e no veículo, três pistolas calibre 9mm, dois revólveres calibre 38, 12 munições calibre 38, 138 munições calibre 9mm e sete carregadores de pistola”, explicou a PM, em nota. Todos foram conduzidos à 2ª Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, terá informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante com os conduzidos.

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