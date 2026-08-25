Briga entre vizinhos em Jardim Camburi vira caso de polícia

Uma briga entre vizinhos em um condomínio de Jardim Camburi, em Vitória, virou caso de polícia após um morador denunciar ter sido ameaçado com um objeto semelhante a um revólver.





Segundo a investigação, o crime ocorreu no dia 12 de julho, após um desentendimento entre os vizinhos relacionado a um veículo. A vítima contou à polícia que, enquanto estacionava o carro na garagem do condomínio, o vizinho mostrou um objeto semelhante a um revólver e fez uma ameaça.





Nesta terça-feira (25), policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 50 anos, investigado por ameaça. No imóvel, foi localizado o objeto apontado pela vítima como o utilizado durante o crime. No entanto, foi constatado que o objeto era, na verdade, uma arma de pressão.