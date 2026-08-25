AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ameaça

Briga entre vizinhos em Jardim Camburi vira caso de polícia

Segundo a investigação, o crime ocorreu no dia 12 de julho, após um desentendimento entre os vizinhos relacionado a um veículo

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2026 às 16:34

Uma briga entre vizinhos em um condomínio de Jardim Camburi, em Vitória, virou caso de polícia após um morador denunciar ter sido ameaçado com um objeto semelhante a um revólver. 


Segundo a investigação, o crime ocorreu no dia 12 de julho, após um desentendimento entre os vizinhos relacionado a um veículo. A vítima contou à polícia que, enquanto estacionava o carro na garagem do condomínio, o vizinho mostrou um objeto semelhante a um revólver e fez uma ameaça. 


Nesta terça-feira (25), policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 50 anos, investigado por ameaça. No imóvel, foi localizado o objeto apontado pela vítima como o utilizado durante o crime. No entanto, foi constatado que o objeto era, na verdade, uma arma de pressão.

Arma de pressão apreendida com investigado por ameaça em condomínio de Jardim Camburi
Arma de pressão apreendida com investigado por ameaça | Polícia Civil

De acordo com o titular do 5º Distrito Policial de Vitória, delegado Fabiano Rosa, o equipamento tem características que podem fazer com que seja confundido com uma arma de fogo.


"O equipamento possui dimensões, tamanho e peso semelhantes aos de uma arma de fogo, sendo possível diferenciá-lo apenas mediante inspeção manual", explicou.


A arma de pressão foi apreendida e encaminhada para os procedimentos de investigação. O caso segue sob investigação.

Veja Também 

Violência contra a mulher

Lei Maria da Penha pode ser aplicada contra vizinho, colega e até desconhecido

Homem é preso após ataques a vizinhos por intolerância religiosa na Serra

Homem é preso por racismo religioso após ataques a vizinhos na Serra; veja vídeo

Irmãos Berto na casa nova feita com ajuda de moradores e voluntários

Após morte da mãe, irmãos ganham casa nova com ajuda de vizinhos no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jardim Camburi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Toner pads: entenda o que é e como usar o produto que virou tendência no skincare 
Imagem de destaque
Bouvier des Flandres: esse cão gigante e inteligente é o companheiro ideal para sua família
Megaigreja para 12 mil pessoas com fragrância exclusiva no ES: compare o complexo religioso com outros grandes templos do Brasil
Megaigreja no ES: compare o espaço com outros grandes templos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados