Briga entre rivais do tráfico termina com baleado e detidos em Colatina

Um dos suspeitos sendo conduzido até a delegacia em Colatina Crédito: Divulgação/PMES

Uma briga entre grupos rivais do tráfico de drogas terminou com um homem baleado, cinco suspeitos levados para a delegacia – sendo três adultos e dois menores de idade – e drogas e armas apreendidas no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde de segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar , a vítima dos disparos seria alvo de uma vingança.

De acordo com boletim de ocorrência da PM, os policiais foram até o Hospital Estadual Silvio Avidos, para onde a vítima havia sido socorrida, e lá o baleado soube informar a autoria dos disparos. Ele acabou sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas e é considerado suspeito de um homicídio que ocorreu na última sexta-feira (2).

A PM encontrou o autor dos tiros com a arma utilizada no crime na casa onde mora. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e depois confessou que tentou matar o rival.

Os militares ainda identificaram outras três pessoas suspeitas de participarem do crime, que atuaram no planejamento e no transporte de carro para chegar ao local dos disparos e depois fugir.

Um dos detidos relatou para a PM que a ação ocorreu como uma resposta do grupo, porque o irmão de um dos envolvidos foi a vítima do homicídio da última sexta-feira.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. Já a vítima baleada, internada no hospital, está sendo escoltada pela PM até que receba alta médica. Com os cinco suspeitos, a polícia apreendeu:

R$ 1116,00 em espécie;

Uma pistola .380 numeração raspada;

Dois carregadores (um de .380 e um de .40)

12 munições.380

35 buchas de maconha

10 frascos de skunk

130g em um pedaço grande

Dois celulares

Um veículo removido ao pátio

A reportagem de A Gazeta demandou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que um homem de 23 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Outros dois, com a mesma idade, pelo mesmo crime e por tráfico de drogas. O trio foi encaminhado ao sistema prisional.