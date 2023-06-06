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Bairro João Manoel Meneguelli

Briga entre rivais do tráfico termina com baleado e detidos em Colatina

Homem atingido por disparos é suspeito de matar irmão de um dos envolvidos na tentativa do homicídio e acabou autuado por tráfico de drogas; suspeito de atirar também foi detido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 jun 2023 às 10:10

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:10

Um dos suspeitos sendo conduzido até a delegacia em Colatina
Um dos suspeitos sendo conduzido até a delegacia em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
Uma briga entre grupos rivais do tráfico de drogas terminou com um homem baleado, cinco suspeitos levados para a delegacia – sendo três adultos e dois menores de idade – e drogas e armas apreendidas no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (5). Segundo a Polícia Militar, a vítima dos disparos seria alvo de uma vingança.
De acordo com boletim de ocorrência da PM, os policiais foram até o Hospital Estadual Silvio Avidos, para onde a vítima havia sido socorrida, e lá o baleado soube informar a autoria dos disparos. Ele acabou sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas e é considerado suspeito de um homicídio que ocorreu na última sexta-feira (2).
A PM encontrou o autor dos tiros com a arma utilizada no crime na casa onde mora. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e depois confessou que tentou matar o rival.
Os militares ainda identificaram outras três pessoas suspeitas de participarem do crime, que atuaram no planejamento e no transporte de carro para chegar ao local dos disparos e depois fugir.
Um dos detidos relatou para a PM que a ação ocorreu como uma resposta do grupo, porque o irmão de um dos envolvidos foi a vítima do homicídio da última sexta-feira.
Todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. Já a vítima baleada, internada no hospital, está sendo escoltada pela PM até que receba alta médica. Com os cinco suspeitos, a polícia apreendeu:
  • R$ 1116,00 em espécie;
  • Uma pistola .380 numeração raspada;
  • Dois carregadores (um de .380 e um de .40)
  • 12 munições.380
  • 35 buchas de maconha
  • 10 frascos de skunk
  • 130g em um pedaço grande
  • Dois celulares
  • Um veículo removido ao pátio
A reportagem de A Gazeta demandou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que um homem de 23 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Outros dois, com a mesma idade, pelo mesmo crime e por tráfico de drogas. O trio foi encaminhado ao sistema prisional.
Os outros dois envolvidos possuem 17 anos: um deles foi autuado por ato infracional análogo aos crime de tentativa de homicídio e tráfico de drogas e outro por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ambos foram apresentados ao Ministério Público.

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