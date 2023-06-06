Veja o que funciona no feriado de Corpus Christi na Grande Vitória

Supermercados estão autorizados a funcionar no feriado de Corpus Christi Crédito: Tânia Rêgo | Agência Brasil

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: 14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h

14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h Alimentação e lazer: 11h às 22h

11h às 22h Cinema e eventos: conforme horário das sessões no site

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa das 10h às 14h

14h às 21h, com abertura facultativa das 10h às 14h Alimentação: 11h às 22h

11h às 22h Lazer: conforme programação no site

Masterplace Mall

Lojas de galeria: abertura facultativa das 9h às 18h

abertura facultativa das 9h às 18h Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h

abertura facultativa das 10h às 18h Academia: 8h às 14h

8h às 14h Hipermercado: 8h às 18h

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques: 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h

13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h Praça de alimentação: 11h às 21h

11h às 21h Cinema: conforme programação no site

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 10h às 22h

10h às 22h Alimentação, lazer e cinema: 10h às 22h

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 22h, com abertura facultativa das 11h às 13h

13h às 22h, com abertura facultativa das 11h às 13h Alimentação, lazer e cinema: 11h às 22h

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h, com abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h

14h às 20h, com abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h Alimentação, lazer e cinema: 11h às 21h

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: 10h às 22h, com abertura facultativa entre 9h e 10h

10h às 22h, com abertura facultativa entre 9h e 10h Praça de alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Padaria: 7h às 22h

7h às 22h Academia: 5h às 00h

5h às 00h Estacionamento: 5h às 00h

Shopping Jardins

Lojas: funcionarão em horário facultativo, das 11h às 18h

funcionarão em horário facultativo, das 11h às 18h Lotérica e torre médica: não funcionam

não funcionam Praça de alimentação: 11h às 22h

11h às 22h Cinema: conforme programação no site

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h

13h às 21h Praça de alimentação: 11h às 22h

11h às 22h Supermercado: 8h às 21h

8h às 21h Academia: 8h às 12h

8h às 12h Cinema: conforme programação no site

O Shopping Laranjeiras foi demandado pela reportagem, mas não houve um retorno até a publicação desta matéria.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou, em nota, que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar no feriado de Corpus Christi. "O horário especial de funcionamento deve ser seguido apenas pelas lojas situadas nos municípios onde for decretado feriado, com abertura das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente", frisou a Acaps.

Extrabom e Extraplus: no feriado de Corpus Christi, as lojas situadas nos municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Viana abrirão das 8h às 18h, exceto a unidade do Boulevard Shopping Vila Velha, que funcionará das 8h às 21h. Nas demais cidades da Grande Vitória o funcionamento será normal, de acordo com horário de cada loja.

Perim: todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Carone e SempreTem: todas as lojas Carone funcionarão das 8h às 18h. Já as unidades SempreTem abrirão das 8h às 18h, exceto a loja de Jardim Limoeiro, na todas as lojas Carone funcionarão das 8h às 18h. Já as unidades SempreTem abrirão das 8h às 18h, exceto a loja de Jardim Limoeiro, na Serra , que funcionará das 7h às 22h.

Epa Supermercados: todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Comércio de rua

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio ES) informou, em nota, que o horário de abertura das lojas nos feriados é sempre definido pelas empresas.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, em nota, que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial no feriado de Corpus Christi. Já na sexta-feira (9), os bancos abrem normalmente para atendimento ao público.

Prefeituras

Prefeitura de Vitória: apenas os serviços essenciais da cidade estarão funcionando no feriado de Corpus Christi e na sexta-feira (9), ponto facultativo no município. Também não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dois dias.

Prefeitura de Cariacica: na quinta-feira (8), feriado nacional, e na sexta-feira (9), ponto facultativo, não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente.

Prefeitura da Serra: na quinta-feira (8), feriado nacional, não haverá expediente e aula nas escolas municipais. Já na sexta-feira (9), ponto facultativo, não haverá expediente na administração e nas escolas o dia será organizado conforme calendário próprio aprovado pela Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxos Escolares. Dessa forma, segundo a prefeitura, a escola tem autonomia para definir a adesão ao ponto. Além disso, nos dois dias, os serviços considerados essenciais estarão mantidos no município.

Prefeitura de Viana: durante o feriado, o município manterá os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social. Além disso, a cidade decretará ponto facultativo na sexta-feira (9). Dessa forma, o funcionamento de serviços segue o mesmo em relação ao feriado de Corpus Christi.

Prefeitura de Fundão: foi decretado ponto facultativo na quinta-feira (8) e sexta-feira (9), e apenas os serviços considerados essenciais, como Pronto Atendimento e Farmácia Básica, funcionarão na cidade.

Prefeitura de Guarapari: na quinta-feira (8), foi decretado ponto facultativo na cidade. Com isso, somente os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação, irão funcionar normalmente. Na sexta-feira (9), o expediente será normal, das 8h30 às 17h30.

A prefeitura de Vila Velha foi demandada pela reportagem, mas não houve um retorno até a publicação desta matéria.