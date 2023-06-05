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Parapentista cai de rampa e precisa ser resgatado em Alfredo Chaves

Após falhas no equipamento, o atleta de 52 anos foi parar em meio à mata fechada e foi socorrido pelos bombeiros
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

05 jun 2023 às 20:06

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 20:06

Parapentista Alfredo Chaves
Resgate foi nesta segunda-feira (5). Crédito: Divulgação/Sesp
Um parapentista de 52 anos foi resgatado, nesta segunda-feira (5), após saltar da Rampa de Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves. O homem caiu na mata logo após o salto e, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, estava lúcido e apresentava escoriações.
O Resgate foi feito pela 2ª Companhia do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiro de Anchieta. O parapentista estava com um grupo de amigos, e realizava o salto sozinho, quando o equipamento apresentou problemas e ele acabou caindo em uma região de mata. A vítima ficou presa à copa de uma árvore de, aproximadamente, 5 metros de altura e ligou por conta própria para o 193 solicitando socorro, pois de onde estava não conseguia contato com os amigos.
Em determinado momento o homem conseguiu sair da árvore, mas, ao caminhar pela mata, se deparou com um precipício e não conseguia encontrar o caminho para sair do local.
Uma equipe de seis bombeiros foi encaminhada para o local. Ao darem início à subida, eles conseguiram ouvir a voz da vítima, que estava em uma região de mata fechada.
Os militares abriram caminho usando facões, alcançando o parapentista, que estava lúcido e apresentava escoriações. A equipe conduziu a vítima até o pé do morro, deixando-a em local seguro.

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