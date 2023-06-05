Parapentista cai de rampa e precisa ser resgatado em Alfredo Chaves

Resgate foi nesta segunda-feira (5). Crédito: Divulgação/Sesp

Um parapentista de 52 anos foi resgatado, nesta segunda-feira (5), após saltar da Rampa de Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves. O homem caiu na mata logo após o salto e, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, estava lúcido e apresentava escoriações.

O Resgate foi feito pela 2ª Companhia do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiro de Anchieta. O parapentista estava com um grupo de amigos, e realizava o salto sozinho, quando o equipamento apresentou problemas e ele acabou caindo em uma região de mata. A vítima ficou presa à copa de uma árvore de, aproximadamente, 5 metros de altura e ligou por conta própria para o 193 solicitando socorro, pois de onde estava não conseguia contato com os amigos.

Em determinado momento o homem conseguiu sair da árvore, mas, ao caminhar pela mata, se deparou com um precipício e não conseguia encontrar o caminho para sair do local.

Uma equipe de seis bombeiros foi encaminhada para o local. Ao darem início à subida, eles conseguiram ouvir a voz da vítima, que estava em uma região de mata fechada.