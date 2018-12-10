Briga entre facções termina com adolescente assassinado na Serra

Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Uma briga entre as facções "Inferninho" e "Pantanal" terminou na morte do adolescente Paulo Rangel Neves Ricardo, vulgo "x-tudo". Ele foi assassinado a pauladas na manhã deste domingo (9), em José de Anchieta, na Serra. A motivação do crime seria a briga pelo tráfico de drogas na região.

De acordo com o delegado Ramiro Diniz, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o rapaz estava em uma motocicleta, quando foi abordado pelo acusado Miqueias Mendes de Jesus, de 18 anos, e por um adolescente, de 17 anos, que estavam a pé. Paulo chegou a cair da moto e tentou sair correndo a pé, em direção a um matagal, quando foi cercado pelos criminosos. A dupla usou um pedaço de madeira de uma cerca para praticar o crime.

A polícia investiga se houve a participação de mais suspeitos no crime.

A PRISÃO

Por meio de denúncia anônima, a polícia chegou aos envolvidos, que estavam escondidos em uma casa abandonada. Eles tentaram fugir ao perceberem a presença da polícia, mas foram detidos.

À polícia, a dupla confessou o crime e foi detida. Miqueias vai responder por homicídio qualificado e cooptação de menor de idade e deve ser encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O adolescente vai responder pelo crime de homicídio qualificado. Por ser menor de idade, ele ficará à disposição da Justiça.

Miqueias já é investigado pela polícia por um outro homicídio. Já o adolescente tem passagem pelos crimes de roubo e receptação.