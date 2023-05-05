Briga entre cachorros termina com animal morto a facadas em Cariacica

Cachorro da raça Bull terrier foi morto a facadas por adolescente em Cariacica Crédito: Reprodução

Uma briga entre dois cachorros terminou com um deles morto a facadas na manhã dessa quinta-feira (4), em Nova Rosa da Penha I, Cariacica . Um adolescente de 17 anos disse que esfaqueou o animal por não conseguir separar os animais, que se atracaram após, segundo ele, o cão de nove meses que pertence a uma vizinha se soltar.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que o cachorro que se soltou e foi morto pertence à família da Adriana Ferreira da Silva. Spike era da raça Bull Terrier e tinha nove meses, segundo a auxiliar de serviços gerais.

“Ele poderia ter feito outra coisa, como jogar água, para espantar os cachorros, mas não ter matado. Meu cachorro nunca deu problema para vizinho nenhum. Aí vem e faz isso com meu cachorro e tira o sorriso de uma criança de quatro anos”, contou Adriana ao se referir ao cachorro dado de presente ao filho.

"Ele (filho) está tendo pesadelos, eu quero Justiça, não pode ficar assim. É um animal, mas tem vida, não pode ficar assim" Adriana Ferreira da Silva - Auxiliar de serviços gerais

Uma das filhas de Adriana, a babá Eduarda da Silva Matheus, estava em casa quando a briga entre os cachorros começou e afirmou para a TV Gazeta que presenciou o momento em que o cão da família foi morto pelo adolescente.

“Ele (adolescente) deu pedrada, lajotada, esses paralelepipedos de rua, paulada, tudo que tinha na frente dele, ele ‘sentou’ no cachorro. Acho que ele não aguentou ver a briga do cachorro, foi e deu as facadas, sem precisar. Uma hora ia parar, o cachorro dele sempre brigou aqui na rua, nunca precisou apartar a briga”, declarou.

"O cachorro era muito querido e era como se fosse um filho nosso" Eduarda da Silva Matheus - Babá

"Eu não tive escolha", diz adolescente

Também em entrevista para a TV Gazeta, o adolescente de 17 anos – que não está sendo identificado por ser menor de idade – confessou que matou o cachorro da vizinha por não conseguir apartar briga entre os animais,

“Eu taquei pau, pedra, fiz de tudo para ele soltar, ele soltou, mas aí correu atrás do meu cachorro de novo, foi na casa da minha mãe, pegou no pescoço dele mais uma vez. Minha mãe estava lá e meu irmão também, optaram pela faca, eu peguei a faca e dei as facadas no cachorro. Eu não tive escolha, era o meu cachorro ou o dele e eu amo o meu cachorro, peguei ele pequenininho”, declarou.

O que diz a Polícia Militar

Polícia Militar afirmou que, por volta das 10h dessa quinta-feira (4), foi acionada por uma solicitante que informou que seu cachorro havia se soltado e atacado o cachorro do vizinho.

Durante o fato, um adolescente, dono do cachorro atacado, teria desferido facadas contra o animal dela e acabou o matando.

Os militares realizaram buscas na localidade, mas não localizaram o adolescente após o ocorrido. A mulher foi orientada quanto ao registro da ocorrência em uma delegacia para que o caso seja apurado. Conforme apuração da TV Gazeta, o boletim foi registrado no fim da manhã.