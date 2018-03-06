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Maria Ortiz

Briga em oficina mecânica termina em morte em Vitória

Roni Washington, de 21 anos, tentou correr dos criminosos, mas acabou sendo atingido pelos disparos

Publicado em 06 de Março de 2018 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 20:22
O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (6), no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem morreu baleado após uma discussão em uma oficina mecânica, na tarde desta terça-feira (6), em Maria Ortiz, Vitória. Roni Washington Ferreira de Sena, de 21 anos, tentou fugir dos criminosos, mas foi atingido pelos disparos. A polícia não informou quantos tiros foram efetuados pelos bandidos.
Segundo informações da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Roni estava em uma oficina mecânica de bicicleta quando dois rapazes chegaram no local em uma moto. De acordo com a polícia, os jovens eram desafetos da vítima.
O grupo discutiu e Roni, ao perceber que um dos suspeitos estava armado, tentou correr. Ele foi perseguido por cerca de 100 metros, mas acabou caindo próximo a um campo de futebol. Neste momento, ele já tinha sido atingido pelos disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
Investigadores e peritos da Polícia Civil estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. Os pais de Roni acompanharam o trabalho da polícia, mas não quiseram falar com a imprensa.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vitória onde serão investigadas a autoria e a motivação do assassinato.

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