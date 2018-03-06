Briga em oficina mecânica termina em morte em Vitória

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (6), no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem morreu baleado após uma discussão em uma oficina mecânica, na tarde desta terça-feira (6), em Maria Ortiz, Vitória. Roni Washington Ferreira de Sena, de 21 anos, tentou fugir dos criminosos, mas foi atingido pelos disparos. A polícia não informou quantos tiros foram efetuados pelos bandidos.

Segundo informações da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Roni estava em uma oficina mecânica de bicicleta quando dois rapazes chegaram no local em uma moto. De acordo com a polícia, os jovens eram desafetos da vítima.

O grupo discutiu e Roni, ao perceber que um dos suspeitos estava armado, tentou correr. Ele foi perseguido por cerca de 100 metros, mas acabou caindo próximo a um campo de futebol. Neste momento, ele já tinha sido atingido pelos disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Investigadores e peritos da Polícia Civil estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. Os pais de Roni acompanharam o trabalho da polícia, mas não quiseram falar com a imprensa.