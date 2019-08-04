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Rixa

Briga em festa termina com dois baleados na Serra

Um adolescente e um homem de 23 anos discutiram e atiraram um contra o outro

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 11:39

Publicado em 

04 ago 2019 às 11:39
Viatura da PM em frente à DHPP Crédito: Fernando Madeira
Uma briga durante uma festa terminou com dois baleados no inicio da noite de sábado (03), no bairro São Judas Tadeu, na Serra
 
De acordo com a Polícia Civil, um adolescente, de 17 anos, teria pedido o carro do tio para sair com a namorada. Ele foi em uma festa e, ao chegar no local, encontrou um rapaz de 23 anos, com quem tinha uma rixa.
Briga termina com dois baleados na Serra
> Mecânico é morto com tiro de espingarda em Ourimar, na Serra
Depois de se desentenderem, eles atiraram um contra o outro. Os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Serra-Sede.
O adolescente, que levou um tiro no tórax, recebeu alta na manhã deste domingo (4) e foi encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP). Já o jovem, que foi baleado no braço direito e também no tórax, foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves.
BOATO
Durante a noite, um áudio divulgado pelo Whatsapp afirmava que os dois homens haviam sido baleados por seguranças da UPA de Serra-Sede após uma suposta tentativa de invasão por bandidos. Nem a Polícia Civil nem a administração da Unidade confirmam essa informação. 
(Com informações de Sthefany Mesquita)

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