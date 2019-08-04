Briga em festa termina com dois baleados na Serra

Uma briga durante uma festa terminou com dois baleados no inicio da noite de sábado (03), no bairro São Judas Tadeu, na Serra.
De acordo com a Polícia Civil, um adolescente, de 17 anos, teria pedido o carro do tio para sair com a namorada. Ele foi em uma festa e, ao chegar no local, encontrou um rapaz de 23 anos, com quem tinha uma rixa.
Briga termina com dois baleados na Serra
Depois de se desentenderem, eles atiraram um contra o outro. Os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Serra-Sede.
O adolescente, que levou um tiro no tórax, recebeu alta na manhã deste domingo (4) e foi encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP). Já o jovem, que foi baleado no braço direito e também no tórax, foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves.
BOATO
Durante a noite, um áudio divulgado pelo Whatsapp afirmava que os dois homens haviam sido baleados por seguranças da UPA de Serra-Sede após uma suposta tentativa de invasão por bandidos. Nem a Polícia Civil nem a administração da Unidade confirmam essa informação.
(Com informações de Sthefany Mesquita)