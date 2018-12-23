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Violência

Briga dentro de ônibus termina em mortes em Linhares

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 21:26
Disparos também atingiram carro que estava estacionado Crédito: Loreta Fagionato | Gazeta Online
Uma briga dentro de um ônibus terminou em tragédia no bairro Santa Cruz, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (22). Uma jovem e um familiar dela morreram e duas pessoas ficaram feridas quando, durante a discussão, dois homens sacaram armas e começaram a atirar dentro do coletivo.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava no ônibus que faz a linha Centro x Santa Cruz, acompanhada do familiar, quando três homens entraram. Uma briga começou. Dois suspeitos sacaram as armas e começaram a atirar na jovem e no parente dela.
Briga dentro de ônibus termina em mortes em Linhares
> Tiroteio deixa feridos na Serra
A jovem conseguiu sair do ônibus e tentou fugir. Ela entrou em uma rua próxima e pediu socorro em uma casa. No entanto, um dos acusados a seguiu atirando. Um dos disparos atingiu um veículo estacionado na rua. A vítima entrou na residência, mas o criminoso foi atrás e a matou com disparos de arma de fogo. Ela morreu na hora.
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Ainda segundo a PM, o parente dela e mais duas pessoas feridas durante os disparos dentro do ônibus foram socorridos por populares e levados a hospitais da região. O familiar da jovem, no entanto, acabou morrendo na unidade de saúde. Entre os feridos, um foi baleado no braço e o outro na barriga.
A Viação Joana Darc lamenta o ocorrido e informa que todos os procedimentos esperados foram feitos pelo motorista, que, assim que possível, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. As imagens do circuito interno serão enviadas no primeiro momento para a polícia, com o objetivo de colaborar com as investigações.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento não houve detidos. "Informações sobre identificação e liberação de corpos só são passadas com autorização das famílias das vítimas", reforçou a PC, por meio de nota.
Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos. 
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