Briga dentro de ônibus termina em mortes em Linhares

Disparos também atingiram carro que estava estacionado Crédito: Loreta Fagionato | Gazeta Online

Uma briga dentro de um ônibus terminou em tragédia no bairro Santa Cruz, em Linhares , região Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (22). Uma jovem e um familiar dela morreram e duas pessoas ficaram feridas quando, durante a discussão, dois homens sacaram armas e começaram a atirar dentro do coletivo.

De acordo com a Polícia Militar , a jovem estava no ônibus que faz a linha Centro x Santa Cruz, acompanhada do familiar, quando três homens entraram. Uma briga começou. Dois suspeitos sacaram as armas e começaram a atirar na jovem e no parente dela.

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A jovem conseguiu sair do ônibus e tentou fugir. Ela entrou em uma rua próxima e pediu socorro em uma casa. No entanto, um dos acusados a seguiu atirando. Um dos disparos atingiu um veículo estacionado na rua. A vítima entrou na residência, mas o criminoso foi atrás e a matou com disparos de arma de fogo. Ela morreu na hora.

Ainda segundo a PM, o parente dela e mais duas pessoas feridas durante os disparos dentro do ônibus foram socorridos por populares e levados a hospitais da região. O familiar da jovem, no entanto, acabou morrendo na unidade de saúde. Entre os feridos, um foi baleado no braço e o outro na barriga.

A Viação Joana Darc lamenta o ocorrido e informa que todos os procedimentos esperados foram feitos pelo motorista, que, assim que possível, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. As imagens do circuito interno serão enviadas no primeiro momento para a polícia, com o objetivo de colaborar com as investigações.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento não houve detidos. "Informações sobre identificação e liberação de corpos só são passadas com autorização das famílias das vítimas", reforçou a PC, por meio de nota.