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Caso de Polícia

Briga de trânsito termina em tiros em Vila Velha

Conflito entre motoristas teria começado ainda na Rodovia do Sol; próximo a uma escola, acusado deu três tiros

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 23:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 23:47
A confusão começou na altura da Rodovia do Sol Crédito: Rodrigo Maia
Uma confusão no trânsito na Rodovia do Sol, em Vila Velha, terminou em tiros nesta terça-feira (20). Um  oficial de Justiça deu três disparos próximo a uma escola, no horário de saída das crianças, por volta das 17 horas.
Segundo o motorista de um ônibus escolar, envolvido na confusão, ele trafegava pela Rodovia do Sol, quando viu um caminhão parado com alerta ligado. Para desviar, o motorista foi para a pista da esquerda. Atrás seguia o oficial de Justiça. Ainda segundo o motorista, o carro de trás acelerou e quase houve um acidente. Depois, o acusado, que havia ultrapassado o ônibus, fechou o coletivo. O motorista entrou no bairro São Conrado e o acusado seguiu atrás. 
Por volta das 17 horas, próximo à escola Governador Cristiano Dias Lopes Filho, os dois desceram de seus veículos e começaram a discutir. Segundo testemunhas, o oficial de Justiça deu três tiros: dois acertaram pneus do ônibus. O terceiro tiro teria sido disparado em direção ao motorista, mas não o atingiu.
"O diretor da escola veio ver o que estava acontecendo e pediu calma para o rapaz. Ele não quis saber, foi para o lado do ônibus e falou que ia atirar nos pneus. Eu achei que fosse brincadeira dele, mas realmente ele efetuou. Ele olhou para mim e falou 'tá pago'", contou o motorista.
Ele ainda afirmou que foi ameaçado pelo acusado ao dizer que iria acionar a polícia. "Eu falei 'rapaz vou chamar a polícia', ele disse 'pode chamar que você vai ver o que vai acontecer", disse.
Na hora, havia crianças na porta da escola, acompanhada dos pais. Era horário de saída. Houve pânico, gritos e correria. "As crianças estavam assustadas e tive que colocá-las dentro da sala de professores. Foi um risco que a gente correu. A sorte é que hoje nós estávamos em atividade de amostra cultural, então muitos alunos já tinham saído mais cedo", contou o diretor da unidade de ensino.
O homem fugiu do local, mas se apresentou em um posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), localizado na Rodovia do Sol. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento. Não foi informado à reportagem o teor do depoimento do Oficial de Justiça nem se ele seria autuado. 

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