Briga de trânsito termina em tiros em Vila Velha

A confusão começou na altura da Rodovia do Sol Crédito: Rodrigo Maia

Uma confusão no trânsito na Rodovia do Sol, em Vila Velha, terminou em tiros nesta terça-feira (20). Um oficial de Justiça deu três disparos próximo a uma escola, no horário de saída das crianças, por volta das 17 horas.

Segundo o motorista de um ônibus escolar, envolvido na confusão, ele trafegava pela Rodovia do Sol, quando viu um caminhão parado com alerta ligado. Para desviar, o motorista foi para a pista da esquerda. Atrás seguia o oficial de Justiça. Ainda segundo o motorista, o carro de trás acelerou e quase houve um acidente. Depois, o acusado, que havia ultrapassado o ônibus, fechou o coletivo. O motorista entrou no bairro São Conrado e o acusado seguiu atrás.

Por volta das 17 horas, próximo à escola Governador Cristiano Dias Lopes Filho, os dois desceram de seus veículos e começaram a discutir. Segundo testemunhas, o oficial de Justiça deu três tiros: dois acertaram pneus do ônibus. O terceiro tiro teria sido disparado em direção ao motorista, mas não o atingiu.

"O diretor da escola veio ver o que estava acontecendo e pediu calma para o rapaz. Ele não quis saber, foi para o lado do ônibus e falou que ia atirar nos pneus. Eu achei que fosse brincadeira dele, mas realmente ele efetuou. Ele olhou para mim e falou 'tá pago'", contou o motorista.

Ele ainda afirmou que foi ameaçado pelo acusado ao dizer que iria acionar a polícia. "Eu falei 'rapaz vou chamar a polícia', ele disse 'pode chamar que você vai ver o que vai acontecer", disse.

Na hora, havia crianças na porta da escola, acompanhada dos pais. Era horário de saída. Houve pânico, gritos e correria. "As crianças estavam assustadas e tive que colocá-las dentro da sala de professores. Foi um risco que a gente correu. A sorte é que hoje nós estávamos em atividade de amostra cultural, então muitos alunos já tinham saído mais cedo", contou o diretor da unidade de ensino.