Briga de andarilhos termina com homem morto em praia do ES

Imagens de videomonitoramento da Prefeitura de Itapemirim ajudaram a polícia a localizar o suspeito. Aos militares, ele confirmou que atirou em Reginaldo de Freitas após uma discussão e levou uma bofetada da vítima. Disse ainda que há dias os dois vinham discutindo. Ele confirmou a motivação na delegacia de Itapemirim.

Segundo o delegado de Itapemirim, Djalma Pereira Lemos, os dois eram andarilhos e o crime aconteceu após o tapa. "Em depoimento, o suspeito contou que os dois eram andarilhos, sem qualquer vínculo com a região e estavam bebendo juntos já há três dias, e em dado momento, eles se desentenderam. O suspeito alegou que a vítima teria dado um tapa no seu rosto, momento em que ele pegou a arma e atirou na vítima", disse.