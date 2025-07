Enseada do Suá

Bolivianas são detidas por furtar R$ 6 mil em produtos no Shopping Vitória

Suspeitas foram flagradas por câmeras de segurança e detidas com produtos furtados de pelo menos quatro lojas do centro comercial

Duas bolivianas foram presas por furtarem mercadorias de lojas do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, na Capital, na noite de terça-feira (1º). Com Maria Gonzales, de 36 anos, e Carolina Ramires, de 26, foram encontradas peças de roupa e materiais de escritório de pelo menos quatro lojas, totalizando R$ 6.111,60 em produtos. >

Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que um segurança de uma das lojas percebeu, por meio do sistema interno de monitoramento, Maria Gonzales colocando diversas peças de roupa em uma sacola. Ele relatou aos militares que aguardou as suspeitas saírem da loja para fazer a abordagem. Com elas, foram encontradas ainda mercadorias furtadas de outros estabelecimentos do centro comercial.>