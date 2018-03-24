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Violência

Blogueira capixaba tem carro roubado em Vila Velha

O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (23), em Itapoã. O veículo foi localizado pela polícia com a ajuda do localizador do aparelho celular da vítima

Publicado em 24 de Março de 2018 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 16:46
Nanda Portella teve o carro roubado na tarde desta sexta-feira (23), em Itapoã, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram
A blogueira capixaba Nanda Portella foi vítima de um assalto na tarde desta sexta-feira (23), em Itapoã, Vila Velha. Foi por volta das 16 horas que o crime aconteceu. Nanda deixava uma amiga em casa, quando o bandido armado a abordou.
"Eu fiquei paralisada, completamente sem reação. Não consegui nem sair do carro, ele quem me puxou", lembrou.
De acordo com a blogueira, o bandido havia tentado cometer o mesmo crime em uma rua próxima da que ela estava, mas o carro da outra vítima tinha um sistema de segurança que impediu a fuga dele. Ela comentou, também, que a mochila que o criminoso usava era da vítima anterior.
Nanda registrou um boletim de ocorrência no DPJ de Cobilândia e, com ajuda do localizador do aparelho celular, a polícia conseguiu localizar o carro, que estava no bairro Ibes, também em Vila Velha. Após o veículo ter sido localizado pela polícia, a blogueira conseguiu recuperá-lo. O celular também foi encontrado pelos policiais.
A blogueira contou que costuma carregar muitas coisas dentro do carro por conta do trabalho com moda e acabou perdendo quase tudo que estava lá dentro, inclusive peças de roupa. "Eu sempre achei que nada do tipo aconteceria comigo. Sempre fui muito atenta". 
Nanda disse ainda que está completamente abalada com o caso. "Queria agradecer muito aos policiais que me atenderam, pois foram muito solícitos e não mediram esforços para me ajudar. E não acredito que recebi um tratamento diferenciado, pois ninguém me conhecia lá".
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