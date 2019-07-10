Sofreu fratura

Bebê ferida em colisão com morte de motorista recebe alta em Vila Velha

O bebê teve uma fratura exposta durante a colisão e precisou engessar uma das pernas. A mãe da criança e uma amiga, que também estavam no veículo, continuam internadas em estado estável. Outras duas vítimas receberam alta. O motorista morreu na hora.

Publicado em 10 de julho de 2019 às 16:28 - Atualizado há 6 anos

A menina de 1 ano e meio que estava dentro do carro que se envolveu em um acidente durante uma perseguição da Guarda Municipal, em Vila Velha, na noite da última segunda-feira (8) recebeu alta e passa bem. O bebê teve uma fratura exposta durante a colisão e precisou engessar uma das pernas. A mãe da criança e uma amiga, que também estavam no veículo, continuam internadas em estado estável. Outras duas vítimas receberam alta. O motorista morreu na hora.

Motorista morreu após colidir em muro de escola Crédito: Internauta | Gazeta Online

O motorista morto era Romildo Conceição da Silva. De acordo com testemunhas, as vítimas saíram de uma festa na Glória. Ele dirigiu o HB20 em alta velocidade pelo bairro São Cristóvão, até chegar em Boa Vista. Ao passar próximo ao Fórum de Vila Velha, agentes da Guarda Municipal que faziam patrulhamento de moto desconfiaram e seguiram o veículo, tentando fazer com que Romildo parasse.

Porém, ao perceber os agentes, o motorista acelerou ainda mais. Ele fez manobras perigosas, furou semáforos fechados, cortou veículos e entrou na contramão em determinados momentos. Ao chegar próximo à escola, Romildo não conseguiu frear e bateu contra o muro, ficando preso às ferragens. Ele não usava o cinto de segurança e morreu na hora. As quatro mulheres que estavam no carro e a criança foram socorridas para hospitais da região.

Nadson Conceição da Silva, irmão Romildo, estava na Bahia quando recebeu a notícia da morte do irmão e chegou em Vitória nesta terça-feira (9) para liberar o corpo. Ele afirmou que acredita que o irmão não parou para a Guarda Municipal porque tinha bebido na festa e porque levava a sobrinha, de um ano e meio, sem cadeirinha.

RECUPERAÇÃO

Nadson contou que ao lado do motorista estava uma amiga dele, identificada apenas como Amanda. No banco de trás do HB20 estava a irmã dele, Rosilene Conceição da Silva, com a filha no colo, além da mulher do motorista, Patrícia Souza Silva e a amiga Isabela dos Santos Nascimento.

Ele contou que das cinco pessoas que ficaram feridas, duas ainda estão internadas. A sobrinha de um ano e meio teve alta e já está em casa. Ela quebrou a perna e precisou engessar, mas passa bem. Rosilene e Isabela continuam internadas no Hospital São Lucas, em Vitória. Nadson contou que a família está feliz com a recuperação de Rosilene, que já voltou a falar. Patrícia, que estava no Hospital Santa Mônica, e Amanda, que estava no Hospital Antônio Bezerra de Farias, ambos em Vila Velha, receberam alta e passam bem.

VELÓRIO E ENTERRO

De acordo com Nadson, o velório do irmão acontece nesta quarta-feira (10) na Capela Mortuária da Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Já o enterro, está previsto para acontecer às 16 horas no Cemitério de Santa Inês, no mesmo município.









