Bebê de 1 ano morre após ser esquecido dentro de carro do pai em Linhares

Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21). Em desespero, o pai levou o bebê para o hospital, onde o óbito foi confirmado

Um bebê de 1 ano e quatro meses morreu após ser esquecido dentro do carro do pai, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21). De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher que passava perto do veículo encontrou a criança, que não teve o sexo informado, abandonada e procurou ajuda.