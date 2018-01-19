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Crime

Bazar para ajudar pacientes com câncer é arrombado em Cachoeiro

Segundo a instituição, o valor do prejuízo não foi calculado, mas uma grande quantidade de peças foi roubada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 19:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 19:04

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (19) Crédito: Reprodução
O bazar da Casa de Apoio ao Câncer, que funciona no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi arrombado e furtado na manhã desta sexta-feira (19). Segundo a instituição, o valor do prejuízo não foi calculado, mas uma grande quantidade de peças foi levado do local.
Segundo funcionários do Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro (Gapcci), o dono do imóvel, que mora próximo ao local, viu uma senhora tirando roupas do imóvel, mas pensou que se tratava de uma cliente do bazar. O caso aconteceu por volta das 9h e o bazar ainda não havia sido aberto.
A funcionária que encontrou o local furtado acredita que a mulher tenha desparafusado a porta, pois ninguém ouviu o arrombamento. Roupas infantis, mochilas e até sapatos foram levados. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento, ninguém foi preso.
O local possui peças doadas por apoiadores do grupo e funciona próximo ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, na Rua Anacleto Ramos.
Após o desfalque de peças, o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro pede doações de roupas, calçados e acessórios. Mais informações pelo telefone (28) 3027-5198.
 

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