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Colisão

Batida entre moto e ambulância deixa dois feridos em Vitória

Condutor da moto e enfermeira foram encaminhados para o hospital após colisão, que aconteceu neste domingo (22), no bairro Parque Moscoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2023 às 19:06

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 19:06

Uma motocicleta e uma ambulância colidiram no cruzamento da Rua 23 de Maio com a Avenida Cleto Nunes, no bairro Parque Moscoso, em Vitória, no final da manhã deste domingo (22). Duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma enfermeira.
Segundo informações da Polícia Militar, após a colisão, o motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Imagens registradas por uma testemunha mostram que ele foi arremessado do veículo com a força do impacto.
Além dele, uma enfermeira que estava no interior da ambulância também ficou ferida. Ela foi socorrida ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Capital. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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