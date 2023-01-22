Batida entre moto e ambulância deixa dois feridos em Vitória

Uma motocicleta e uma ambulância colidiram no cruzamento da Rua 23 de Maio com a Avenida Cleto Nunes, no bairro Parque Moscoso, em Vitória, no final da manhã deste domingo (22). Duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma enfermeira.

Segundo informações da Polícia Militar, após a colisão, o motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Imagens registradas por uma testemunha mostram que ele foi arremessado do veículo com a força do impacto.