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Insegurança

Base da Polícia Militar pode ser implantada em Central Carapina

O local em que funcionava uma antiga escola foi colocado à disposição pela Prefeitura da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 18:05

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 18:05

Policiais continuam em Central Carapina Crédito: Bernardo Coutinho
O secretário de Defesa Social da Serra, Coronel Miranda, informou nesta quinta-feira (22) que é estudada a implantação de uma base da Polícia Militar dentro do bairro Central Carapina. O local é alvo constante de brigas entre gangues de traficantes e, desde a última terça-feira (20), a a tensão se instalou depois que um jovem de 18 anos foi morto em ação da Polícia Civil. 
Segundo Miranda, o pedido de implantação de uma base no local foi feito pelo secretário de Segurança pública e Defesa Social, André Garcia, e pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Nylton Rodrigues. 
O prédio onde funcionava uma escola foi colocado à disposição pela prefeitura, que aguarda retorno da PM para saber se atende às necessidades do projeto. Ainda não há data para a implantação da base. 
TENSÃO
Nesta quinta-feira (22), terceiro dia após o confronto que terminou em morte em Central Carapina, na Serra, o bairro continua com pouco movimento. As escolas voltaram a funcionar no período vespertino mas o movimento ainda é fraco. Não se sabe se todos os professores conseguiram chegar às instituições para ministrar as aulas.
Já o posto de saúde voltou a funcionar, no entanto, nem todos os médicos foram trabalhar. Boa parte do comércio abriu, mas os moradores ainda estão com receio de sair de casa.
Boa parte do comércio abriu, mas os moradores ainda estão com receio de sair de casa Crédito: Caíque Verli | CBN

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