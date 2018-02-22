Base da Polícia Militar pode ser implantada em Central Carapina

Policiais continuam em Central Carapina Crédito: Bernardo Coutinho

O secretário de Defesa Social da Serra, Coronel Miranda, informou nesta quinta-feira (22) que é estudada a implantação de uma base da Polícia Militar dentro do bairro Central Carapina. O local é alvo constante de brigas entre gangues de traficantes e, desde a última terça-feira (20), a a tensão se instalou depois que um jovem de 18 anos foi morto em ação da Polícia Civil.

Segundo Miranda, o pedido de implantação de uma base no local foi feito pelo secretário de Segurança pública e Defesa Social, André Garcia, e pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Nylton Rodrigues.

O prédio onde funcionava uma escola foi colocado à disposição pela prefeitura, que aguarda retorno da PM para saber se atende às necessidades do projeto. Ainda não há data para a implantação da base.

TENSÃO

Central Carapina, na Serra, o bairro continua com pouco movimento. As escolas voltaram a funcionar no período vespertino mas o movimento ainda é fraco. Não se sabe se todos os professores conseguiram chegar às instituições para ministrar as aulas. Nesta quinta-feira (22), terceiro dia após o confronto que terminou em morte em, na Serra, o bairro continua com pouco movimento. As escolas voltaram a funcionar no período vespertino mas o movimento ainda é fraco. Não se sabe se todos os professores conseguiram chegar às instituições para ministrar as aulas.

Já o posto de saúde voltou a funcionar, no entanto, nem todos os médicos foram trabalhar. Boa parte do comércio abriu, mas os moradores ainda estão com receio de sair de casa.