Barracão da Boa Vista pega fogo em Cariacica

Três carros alegóricos foram atingidos pelo incêndio Crédito: Fernando Madeira

Boa Vista, em Cariacica, destruiu três carros alegóricos da escola. Dois carros ficaram completamente destruídos e um teve a boa parte da estrutura comprometida. De acordo com o presidente da escola, Emerson Xumbrega, o prejuízo passa dos R$80 mil. Um incêndio no barracão da Independentes de, em, destruiu três carros alegóricos da escola. Dois carros ficaram completamente destruídos e um teve a boa parte da estrutura comprometida. De acordo com o presidente da escola, Emerson Xumbrega, o prejuízo passa dos R$80 mil.

O incêndio começou por volta das 20h30 desta segunda-feira (27) e as causas ainda são desconhecidas. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e controlaram as chamas. O presidente da escola informou que fará o boletim de ocorrência nesta segunda.

Vamos esperar as investigações para entender o que aconteceu. Estava chovendo, não tinha ninguém aqui. O bombeiro disse que o fogo começou em uma estrutura que estava na chuva, acredito que tenha sido provocado, disse.

PREPARAÇÃO

Apesar de estarmos a 7 meses do carnaval, os trabalhos no barracão começariam no próximo dia 15. Xumbrega explicou que as estruturas usadas no desfile desse ano seriam reaproveitas e algumas até mesmo vendidas para outras escolas.

A águia, símbolo da agremiação, também foi destruída. o presidente contou que a estrutura era apenas reformada anualmente. A águia do carro abre-alas queimou completamente. Só ela vai custar pelo menos R$10 mil, afirmou.

As estruturas dos carros também foram perdidas. Perdemos até as ferragens dos carros, o bombeiro condenou. Não tem como confiar e colocar peso em uma estrutura condenada. O prejuízo total vaigirar em torno dos R$80 mil, explicou.