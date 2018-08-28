Barracão da Boa Vista pega fogo em Cariacica

O incêndio começou por volta das 20h30 desta segunda-feira (27) e as causas ainda são desconhecidas. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e controlaram as chamas. O presidente da escola informou que fará o boletim de ocorrência nesta segunda.
Vamos esperar as investigações para entender o que aconteceu. Estava chovendo, não tinha ninguém aqui. O bombeiro disse que o fogo começou em uma estrutura que estava na chuva, acredito que tenha sido provocado, disse.
PREPARAÇÃO
Apesar de estarmos a 7 meses do carnaval, os trabalhos no barracão começariam no próximo dia 15. Xumbrega explicou que as estruturas usadas no desfile desse ano seriam reaproveitas e algumas até mesmo vendidas para outras escolas.
A águia, símbolo da agremiação, também foi destruída. o presidente contou que a estrutura era apenas reformada anualmente. A águia do carro abre-alas queimou completamente. Só ela vai custar pelo menos R$10 mil, afirmou.
As estruturas dos carros também foram perdidas. Perdemos até as ferragens dos carros, o bombeiro condenou. Não tem como confiar e colocar peso em uma estrutura condenada. O prejuízo total vaigirar em torno dos R$80 mil, explicou.
Além do prejuízo financeiro, a agenda da escola precisará ser repensada. De acordo com Xumbrega, a escola vai precisar adaptar todo o cronograma. Vamos ter que começar do zero, refazer todo o planejamento. Começaríamos a trabalhar no mês que vem, ainda não sei o que vamos fazer, lamentou.