Barco e moto aquática roubados em MG são apreendidos no ES

Barco, motores e jet ski roubados em Minas Gerais foram apreendidos no Espírito Santo Crédito: Divulgação | PM

Cinco pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feira (16), na região Norte do Espírito Santo, depois de roubarem uma moto aquática, um barco e três motores de barco em Resplendor, cidade de Minas Gerais. As prisões aconteceram em Colatina e Linhares.

Os itens foram roubados no dia 28 de abril, e desde então a Polícia Militar passou a fazer buscas em toda a região de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Na madrugada desta quarta-feira (16), a polícia conseguiu localizar uma caminhonete GM D20, com um motor e o barco roubado na carroceria, às margens do Rio Doce, próximo à balsa de Itapina, em Colatina. Dentro do veículo estavam Rogério Ribeiro Torres, de 41 anos, o irmão Rodrigo Ribeiro Torres, 34 anos, e Sebastião Martinelli, de 47 anos.

Ao ser questionado pela polícia, Rodrigo assumiu ter participado docrime,confirmou que o motor e que barco em que estavam era roubado, e disse aos policias que os demais objetos roubados estavam em Linhares.

Já em Linhares, a polícia encontrou a moto aquática roubada na casa de Igor José Santana Peres, de 30 anos. O rapaz afirmou ter roubado o veículo com a ajuda de Rodrigo. Os motores de barco roubados foram encontrados na casa de outro integrante do grupo: Genilson da Silva Neveas, de 46 anos, que afirmou que o material foi deixado na casa dele para revisão, uma vez que ele é mecânico de barco.