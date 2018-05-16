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Trio preso

Barco e moto aquática roubados em MG são apreendidos no ES

Crime ocorreu em Resplendor; materiais roubados foram encontrados em Linhares e Colatina

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 18:13
Barco, motores e jet ski roubados em Minas Gerais foram apreendidos no Espírito Santo Crédito: Divulgação | PM
Cinco pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feira (16), na região Norte do Espírito Santo, depois de roubarem uma moto aquática, um barco e três motores de barco em Resplendor, cidade de Minas Gerais. As prisões aconteceram em Colatina e Linhares. 
Os itens foram roubados no dia 28 de abril, e desde então a Polícia Militar passou a fazer buscas em toda a região de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Na madrugada desta quarta-feira (16), a polícia conseguiu localizar uma caminhonete GM D20, com um motor e o barco roubado na carroceria, às margens do Rio Doce, próximo à balsa de Itapina, em Colatina. Dentro do veículo estavam Rogério Ribeiro Torres, de 41 anos, o irmão Rodrigo Ribeiro Torres, 34 anos, e Sebastião Martinelli, de 47 anos.
Ao ser questionado pela polícia, Rodrigo assumiu ter participado docrime,confirmou que o motor e que barco em que estavam era roubado, e disse aos policias que os demais objetos roubados estavam em Linhares.
Já em Linhares, a polícia encontrou a moto aquática roubada na casa de Igor José Santana Peres, de 30 anos. O rapaz afirmou ter roubado o veículo com a ajuda de Rodrigo. Os motores de barco roubados foram encontrados na casa de outro integrante do grupo: Genilson da Silva Neveas, de 46 anos, que afirmou que o material foi deixado na casa dele para revisão, uma vez que ele é mecânico de barco.
Todo material foi apreendido e encaminhado junto dos cinco homens envolvidos no crime para o DPJ de Linhares.

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