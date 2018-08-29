Bando conhecido como 'Bonde da Galileia' é preso em Pinheiros

Armas, munições, drogas e dinheiros foram encontrados com os suspeitos em Pinheiros Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Cinco integrantes de uma quadrilha conhecida como Bonde da Galileia foram presos na tarde desta terça-feira (28), no bairro Santo Antônio, em Pinheiros , Região Norte do Estado. Os criminosos estavam com armas, munições, drogas e dinheiro. As detenções foram realizadas por policiais militares da 2ª Companhia de Pinheiros após denúncias anônimas.

De acordo com o tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista, comandante da 2ª Companhia, os acusados estavam em confronto com outra quadrilha pela disputa de ponto de venda de drogas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas eles têm idades entre 18 e 24 anos. Quando as equipes da PM chegaram no local, os acusados tentaram fugir pulando muros de residências próximas, mas um cerco foi montado pelos policiais e todos foram presos.

No local foram encontrados dois revólveres, munições, drogas e dinheiro proveniente do tráfico de drogas e também de outros crimes cometidos na região. Um dos detidos já tinha sido preso com uma pistola Glock há pouco mais de um mês, em 19 de julho deste ano. O suspeito tem envolvimento com homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. No entanto, a prisão aconteceu um dia antes de ele completar 18 anos, segundo o tenente-coronel.

Os cinco acusados e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pinheiros.