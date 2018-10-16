Bandidos usam carro para arrombar loja em Bento Ferreira

Uma loja de som e acessórios automotivos foi arrombada na madrugada desta terça-feira (16), em Bento Ferreira, Vitória. Os criminosos usaram um carro para destruir a porta de aço do estabelecimento e acabaram por atingir uma Mercedes-Benz Classe A que estava dentro do local.

O arrombamento aconteceu às 2h20 e toda a ação durou apenas quatro minutos. Os dois bandidos chegaram ao local em um veículo Gol de cor branca, deram ré no carro e bateram o veículo contra a porta por duas vezes até arrombá-la.

Dentro da loja, os criminosos roubaram três computadores que estavam no escritório e três kits multimídia de veículos. O comerciante de 53 anos, proprietário da loja, estima um prejuízo de R$12 mil a R$ 15 mil. Neste ano, essa foi a primeira vez que a loja foi arrombada.