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Ação em 4 minutos

Bandidos usam carro para arrombar loja em Bento Ferreira

Criminosos ainda atingiram uma Mercedes-Benz Classe A que estava dentro da loja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 14:33

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 14:33

Uma loja de som e acessórios automotivos foi arrombada na madrugada desta terça-feira (16), em Bento Ferreira, Vitória. Os criminosos usaram um carro para destruir a porta de aço do estabelecimento e acabaram por atingir uma Mercedes-Benz Classe A que estava dentro do local.
O arrombamento aconteceu às 2h20 e toda a ação durou apenas quatro minutos. Os dois bandidos chegaram ao local em um veículo Gol de cor branca, deram ré no carro e bateram o veículo contra a porta por duas vezes até arrombá-la.
>Mais uma loja é arrombada com ajuda de carro na Grande Vitória
Dentro da loja, os criminosos roubaram três computadores que estavam no escritório e três kits multimídia de veículos. O comerciante de 53 anos, proprietário da loja, estima um prejuízo de R$12 mil a R$ 15 mil. Neste ano, essa foi a primeira vez que a loja foi arrombada.
Com informações de Victor Muniz

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