Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Criminosos invadiram o estabelecimento, que fica no bairro Três Barras, jogaram um líquido inflamável na cozinha do local e atearam fogo. No entanto, as chamas não se espalharam. Caso será investigado pela Polícia Civil

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:57 - Atualizado há 6 anos

Criminosos invadiram um bar no bairro Três Barras, em Linhares, na madrugada desta quarta-feira (24), e tentaram atear fogo no estabelecimento. Apesar de ter acontecido um princípio de incêndio, as chamas não se espalharam.

Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação dos suspeitos, por volta de 4 horas, mas é possível ver apenas vultos. O empresário Itagildo Marques, proprietário do bar, contou para a TV Gazeta Norte que a intenção dos invasores era provocar um incêndio e que eles espalharam no local um líquido inflamável, principalmente na cozinha.

Apesar do susto, ninguém se feriu e o fogo não se espalhou. Preocupado, Itagildo registrou a ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares durante a manhã. A Polícia Civil vai investigar o caso.

