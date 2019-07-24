Home
>
Polícia
>
Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Criminosos invadiram o estabelecimento, que fica no bairro Três Barras, jogaram um líquido inflamável na cozinha do local e atearam fogo. No entanto, as chamas não se espalharam. Caso será investigado pela Polícia Civil

Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:57

 - Atualizado há 6 anos

Criminosos invadiram um bar no bairro Três Barras, em Linhares, na madrugada desta quarta-feira (24), e tentaram atear fogo no estabelecimento. Apesar de ter acontecido um princípio de incêndio, as chamas não se espalharam.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação dos suspeitos, por volta de 4 horas, mas é possível ver apenas vultos. O empresário Itagildo Marques, proprietário do bar, contou para a TV Gazeta Norte que a intenção dos invasores era provocar um incêndio e que eles espalharam no local um líquido inflamável, principalmente na cozinha.

Apesar do susto, ninguém se feriu e o fogo não se espalhou. Preocupado, Itagildo registrou a ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares durante a manhã. A Polícia Civil vai investigar o caso.

00:00 /
Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais