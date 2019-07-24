Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:57
- Atualizado há 6 anos
Criminosos invadiram um bar no bairro Três Barras, em Linhares, na madrugada desta quarta-feira (24), e tentaram atear fogo no estabelecimento. Apesar de ter acontecido um princípio de incêndio, as chamas não se espalharam.
Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação dos suspeitos, por volta de 4 horas, mas é possível ver apenas vultos. O empresário Itagildo Marques, proprietário do bar, contou para a TV Gazeta Norte que a intenção dos invasores era provocar um incêndio e que eles espalharam no local um líquido inflamável, principalmente na cozinha.
Apesar do susto, ninguém se feriu e o fogo não se espalhou. Preocupado, Itagildo registrou a ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares durante a manhã. A Polícia Civil vai investigar o caso.
