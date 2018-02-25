Bandidos tentam construir barricadas contra viaturas em Vila Velha

Guarda Municipal de Vila Velha impede criminosos de construir obstáculo no meio da rua Crédito: Guarda Municipal

Criminosos tentaram construir uma barricada de concreto na tarde deste domingo (25), no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, mas foram impedidos por agentes da Guarda Municipal. Segundo a Guarda, essa não foi a primeira vez nesta semana que os bandidos tentaram realizar o trabalho.

Após receber denúncia da ação, a Guarda foi ao local, mas ao se aproximar, os criminosos fugiram deixando todo o material para trás. De acordo com o agente Patrick de Oliveira, os criminosos tinham cimento, brita, madeira e alguns tonéis, que seriam utilizados para criar as barricadas de concreto com o intuito de impedir a passagem de viaturas. Ele ainda diz que há suspeitas de que a obra seja financiada por traficantes da região.