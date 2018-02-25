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Ação criminosa

Bandidos tentam construir barricadas contra viaturas em Vila Velha

A ação foi impedida pela Guarda Municipal. Há a suspeita que a obra tenha sido financiada por traficantes da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 18:28

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 18:28

Guarda Municipal de Vila Velha impede criminosos de construir obstáculo no meio da rua Crédito: Guarda Municipal
Criminosos tentaram construir uma barricada de concreto na tarde deste domingo (25), no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, mas foram impedidos por agentes da Guarda Municipal. Segundo a Guarda, essa não foi a primeira vez nesta semana que os bandidos tentaram realizar o trabalho.
Após receber denúncia da ação, a Guarda foi ao local, mas ao se aproximar, os criminosos fugiram deixando todo o material para trás. De acordo com o agente Patrick de Oliveira, os criminosos tinham cimento, brita, madeira e alguns tonéis, que seriam utilizados para criar as barricadas de concreto com o intuito de impedir a passagem de viaturas. Ele ainda diz que há suspeitas de que a obra seja financiada por traficantes da região.
Os agentes desfizeram o "quebra-mola", que já estava pela metade, e recolheram todo o material. "Aqui não vai virar o Rio de Janeiro no que depender de nós" afirmou o agente.

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