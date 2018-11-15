Bandidos sequestram motorista de aplicativo e assaltam bares na Serra

Motorista de aplicativo é sequestrado na Serra Crédito: Gabriela Singular

Um motorista de aplicativo foi rendido e sequestrado por dois bandidos durante uma corrida na manhã desta quinta-feira (15), na Serra . O homem ficou em poder dos criminosos por mais de três horas e foi abandonado, já durante a tarde, em uma estrada de chão, quando foi socorrido por agentes da Guarda Municipal da Serra.

Segundo informações da Guarda Municipal, o motorista de aplicativo aceitou uma corrida no bairro Carapina Grande, às 10h da manhã, com destino ao bairro Serra Dourada. Dois rapazes embarcaram no carro, um sentou no banco do carona e o outro no banco de trás do veículo, e anunciaram o assalto pouco tempo depois do motorista iniciar o trajeto.

Agredido com uma coronhada na cabeça, o motorista foi jogado no banco de trás e um dos bandidos assumiu a direção do veículo, um Chevrolet Corsa Classic de cor cinza. Com o motorista dentro do carro, os criminosos assaltaram pelo menos dois bares no bairro Serra Dourada, por volta das 13h20 da tarde, e pouco tempo depois abandonaram o homem em uma estrada de chão. Ele andou por cerca de 30 minutos até chegar na Rodovia Audifax Barcelos e conseguir ajuda.

"Estávamos em patrulhamento em direção a Serra Sede, quando no meio do nada a gente avistou uma pessoa pedindo socorro e paramos para ajudar. Ele contou que os indivíduos abordaram ele em Carapina Grande e realizaram diversos assaltos com ele dentro do carro, depois resolveram largar ele lá na Audifax Barcelos", contou um agente da Guarda Municipal da Serra.

Como possuía rastreador, o veículo foi encontrado horas depois escondido de baixo de uma lona no bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, na Serra. Todos os pertences do motorista foram levados, exceto os documentos pessoais e uma garrafinha de água. Até o momento ninguém foi preso.

Carro foi encontrado no município Crédito: Guarda Municipal da Serra