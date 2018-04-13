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Colatina

Bandidos se passam por policiais, assaltam casal e fazem refém no ES

Segundo informações da Polícia Militar, a intenção do criminoso era roubar o apartamento das vítimas

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 21:39
Material apreendido com o suspeito que foi detido Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um casal viveu momentos de medo ao ser roubado por dois assaltantes na manhã desta quinta-feira (12), em Colatina, Noroeste do Estado. A mulher foi levada por um dos criminosos. O que eles não esperavam, no entanto, é que ela conseguisse acionar a Polícia Militar, que conseguiu prender um dos acusados.
De acordo com a polícia, o casal foi abordado pela dupla por volta de 7h30 desta quinta-feira (12), no sítio que mantém no interior do município. Os suspeitos disseram que eram policiais e renderam as vítimas. Não satisfeitos em roubar objetos no sítio, um deles entrou no carro das vítimas e levou a mulher para o apartamento onde ela mora, com a intenção de também roubar pertences no imóvel.
Já no bairro onde reside, a vítima conseguiu contato com a PM. Uma equipe chegou ao local e avistou o suspeito. Ele disparou contra os policiais, que reagiram. O acusado fugiu. A PM informou que foram feitas buscas, mas o suspeito não foi encontrado. Ninguém foi atingido na troca de tiros.
No sítio, militares da Força Tática encontraram o outro bandido. Ele também atirou contra os policiais, que revidaram e o acertaram na perna. O acusado foi socorrido para o hospital e não corre risco. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38, uma pistola ponto 380, munição, radiocomunicador e uma camisa que imita a da Polícia Civil. 

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