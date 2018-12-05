Bandidos se passam por clientes e roubam R$ 4 mil de farmácia no ES

Delegacia em Vila Velha Crédito: Edson Chagas

Glória, em Vila Velha. Um dos bandidos chegou a apresentar uma receita médica e levou um remédio. O crime aconteceu na segunda-feira (26) por volta das 7h30. Assaltantes se passaram por clientes para roubar o cofre de uma farmácia, na Rua Santa Terezinha, no bairro, em. Um dos bandidos chegou a apresentar uma receita médica e levou um remédio. O crime aconteceu na segunda-feira (26) por volta das 7h30.

Um dos ladrões entrou na farmácia e pediu um antibiótico, após apresentar receita, ao funcionário que estava no local. "Quando outro funcionário chegou ao estabelecimento, o segundo criminoso entrou, dizendo estar armado, na farmácia e exigiu o dinheiro do que estava no cofre", contou o comerciante.

O funcionário que sabia a senha do cofre foi levado para o segundo andar da farmácia e obrigado a abrir o cofre. Enquanto isso, o outro assaltante ficou no primeiro andar sentado em uma cadeira, aguardando o comparsa.

Antes de deixarem a farmácia, a dupla ainda pegou um frasco do antibiótico que estava prescrito na receita. Todo o crime foi realizado com calma, para evitar parecer ser um assalto.

Foram roubados R$ 4 mil em dinheiro, valor de toda uma semana de vendas. "É um prejuízo que eu ainda não sei nem como vou recuperar", disse o comerciante, que abriu a farmácia há dois anos. Este foi o primeiro assalto no estabelecimento.