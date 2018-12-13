De acordo com informações da polícia, os suspeitos estavam em uma moto e fizeram arrastões em pontos de ônibus nos bairros Areinha, Caxias do Sul e Vila Betânia, em Viana. As vítimas entraram em contato com a polícia, que conseguiu localizar os dois que, durante perseguição da polícia, perderam o controle da moto em que estavam, caíram e forma detidos.
Julio Moraes da Rocha e João Vitor Lopes da Silva foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados ao presídio na manhã desta quinta-feira (13).
Com informações de Daniela Carla
Bandidos são presos após arrastões em pontos de ônibus em Viana