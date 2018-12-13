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Roubos em três bairros

Bandidos são presos após arrastões em pontos de ônibus em Viana

Os suspeitos estavam em uma moto e fizeram arrastões em pontos de ônibus nos bairros Areinha, Caxias do Sul e Vila Betânia, em Viana

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 11:59
Dois bandidos foram presos após fazer arrastões em pontos de ônibus de três bairros em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram presos após fazer arrastões em pontos de ônibus de três bairros de Viana, na noite desta quarta-feira (12). Julio Moraes da Rocha, de 31 anos, e João Vitor Lopes da Silva, de 19 anos, foram detidos por volta das 19h e levados para o DPJ de Cariacica.
De acordo com informações da polícia, os suspeitos estavam em uma moto e fizeram arrastões em pontos de ônibus nos bairros Areinha, Caxias do Sul e Vila Betânia, em Viana. As vítimas entraram em contato com a polícia, que conseguiu localizar os dois que, durante perseguição da polícia, perderam o controle da moto em que estavam, caíram e forma detidos.
Julio Moraes da Rocha e João Vitor Lopes da Silva foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados ao presídio na manhã desta quinta-feira (13).
Com informações de Daniela Carla
Bandidos são presos após arrastões em pontos de ônibus em Viana

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