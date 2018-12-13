Bandidos são presos após arrastões em pontos de ônibus em Viana

Dois bandidos foram presos após fazer arrastões em pontos de ônibus de três bairros em Viana

Dois homens foram presos após fazer arrastões em pontos de ônibus de três bairros de, na noite desta quarta-feira (12). Julio Moraes da Rocha, de 31 anos, e João Vitor Lopes da Silva, de 19 anos, foram detidos por volta das 19h e levados para o DPJ de

De acordo com informações da polícia, os suspeitos estavam em uma moto e fizeram arrastões em pontos de ônibus nos bairros Areinha, Caxias do Sul e Vila Betânia, em Viana. As vítimas entraram em contato com a polícia, que conseguiu localizar os dois que, durante perseguição da polícia, perderam o controle da moto em que estavam, caíram e forma detidos.