Home
>
Polícia
>
Bandidos são baleados em assalto em Cariacica

Bandidos são baleados em assalto em Cariacica

PM estava de folga e seguia para uma partida de futebol, quando foi surpreendido por dois criminosos ao parar em semáforo da BR 262

Com informações de Thiago Felix

Publicado em 23 de julho de 2019 às 00:57

 - Atualizado há 6 anos

Bandidos são baleados por policial militar, em Cariacica Crédito: Divulgação/Internauta

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e baleou dois assaltantes, por volta das 19 horas desta segunda-feira, próximo ao bairro Vila Capixaba, em Cariacica.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Segundo informações da PM, o policial estava de folga e passava pela BR 262, no sentido Jardim América, quando foi surpreendido pelos criminosos. O militar seguia em uma Honda Biz pela pista lateral. Ele ia para uma partida de futebol. Ao passar em frente a um posto de combustíveis e parar no sinal foi abordado pelos assaltantes, que estavam a pé.

>Mais de 3 mil bandidos de volta ao radar da polícia no ES

Os suspeitos anunciaram o assalto e mandaram o PM entregar a moto. O militar então, desceu do veículo, identificou-se como policial e deu voz de prisão aos suspeitos. Neste momento, um deles teria dito para o comparsa atirar no militar, que reagiu atirando primeiro. Um criminoso, de 21 anos, levou cinco tiros. Ele correu por alguns metros, mas acabou caindo em frente a uma loja de tintas, localizada na rodovia.

Já o outro bandido foi baleado no tórax. Ele também fugiu correndo, mas foi localizado logo depois, em uma rua atrás do Estádio Kléber Andrade, no bairro Rio Branco.

O Samu foi acionado e socorreu os assaltantes para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A Polícia ainda tem não a identificação dos suspeitos baleados.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais