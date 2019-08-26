Bandidos roubam táxi, capotam e trocam tiros com policiais em Linhares

Táxi roubado capotou durante perseguição policial na BR 101, em Linhares Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte

Sooretama, na Região Norte do Estado, terminou em uma grande confusão na cidade vizinha, Linhares, na noite deste domingo (25). Um roubo de táxi em, na Regiãodo Estado, terminou em uma grande confusão na cidade vizinha, Linhares, na noite deste domingo (25).

Após uma perseguição policial, os criminosos capotaram com o carro e trocaram tiros com policiais militares na fuga. Um deles acabou preso, porém outros dois conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática recebeu a informação de que suspeitos armados tinham acabado de roubar um táxi na zona rural de Sooretama. Por conta disso, foi realizado um reforço no patrulhamento ao longo da BR 101.

Na altura do trevo do Farias, já em Linhares, os militares avistaram o veículo suspeito. Ao avistarem a viatura, o trio iniciou a fuga com o táxi.

Durante a perseguição policial, os acusados perderam o controle da direção e capotaram com o veículo na pista lateral da rodovia, na altura do quilômetro 144, no bairro Planalto. Após o acidente, três criminosos saíram do carro e começaram a atirar contra os militares, que revidaram.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos fugiram a pé em direção a uma mata às margens da rodovia. Os policiais realizaram buscas e capturaram um dos suspeitos. Um revólver calibre 32 e uma garrucha calibre 22 também foram localizados no meio do mato.

PRISÃO

O acusado, identificado como Arailson de Souza Silva, de 22 anos, foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por roubo e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.

O ACIDENTE