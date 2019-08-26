Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

Bandidos roubam táxi, capotam e trocam tiros com policiais em Linhares

Três homens roubaram o veículo em Sooretama, no Norte do Estado, fugiram em direção a Linhares e na fuga atiraram nos policiais que os perseguiam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 07:50

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 07:50

Táxi roubado capotou durante perseguição policial na BR 101, em Linhares Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte
Um roubo de táxi em Sooretama, na Região Norte do Estado, terminou em uma grande confusão na cidade vizinha, Linhares, na noite deste domingo (25).
Após uma perseguição policial, os criminosos capotaram com o carro e trocaram tiros com policiais militares na fuga. Um deles acabou preso, porém outros dois conseguiram fugir.
> Ônibus cai de barranco na BR 101 Sul e deixa 21 pessoas feridas em Atílio Vivácqua
Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática recebeu a informação de que suspeitos armados tinham acabado de roubar um táxi na zona rural de Sooretama. Por conta disso, foi realizado um reforço no patrulhamento ao longo da BR 101.
Na altura do trevo do Farias, já em Linhares, os militares avistaram o veículo suspeito. Ao avistarem a viatura, o trio iniciou a fuga com o táxi.
Durante a perseguição policial, os acusados perderam o controle da direção e capotaram com o veículo na pista lateral da rodovia, na altura do quilômetro 144, no bairro Planalto. Após o acidente, três criminosos saíram do carro e começaram a atirar contra os militares, que revidaram.
> Motorista embriagado cai com carro em praia de Guarapari
Ainda de acordo com a PM, os suspeitos fugiram a pé em direção a uma mata às margens da rodovia. Os policiais realizaram buscas e capturaram um dos suspeitos. Um revólver calibre 32 e uma garrucha calibre 22 também foram localizados no meio do mato.
PRISÃO
O acusado, identificado como Arailson de Souza Silva, de 22 anos, foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por roubo e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.
O ACIDENTE
Também em nota, a Eco 101, concessionária que administra a Rodovia BR 101, explicou que o capotamento ocorreu por volta das 19h45 deste domingo. A ocorrência envolveu um veículo de passeio, um Fiat Uno. A via lateral da rodovia, no sentido Norte, ficou interditada por cerca de 30 minutos. Não houve feridos e o carro foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, já que o condutor fugiu do local do acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados