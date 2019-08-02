Bandidos roubam picape de feirante em Cachoeiro

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 13:38
- Atualizado há 6 anos
Um feirante foi assaltado na manhã desta sexta-feira (02), por volta das 5h, na localidade de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, enquanto vendia os seus produtos na feira.
Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que dois homens chegaram armados e levaram sua picape, uma Saveiro, de cor branca, e uma quantia em dinheiro. Os militares fizeram buscas no local, mas até o momento ninguém foi localizado.
