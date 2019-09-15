Bandidos roubam carro, fazem tiroteio e acertam jovem no meio da rua

Um auxiliar de pedreiro de 23 anos foi baleado depois que bandidos passaram de carro atirando na rua em que ele estava, na tarde deste sábado, no Centro da Serra, região de Serra Sede. Além deste caso, foram registradas dois crimes de lesão corporal e duas tentativas de homicídio no intervalo de 10 horas entre a tarde de sábado (14) e a madrugada deste domingo (15) na Grande Vitória.
De acordo com informações da polícia, quatro criminosos roubaram um carro em uma rua próximo ao local do tiroteio. O assalto teria sido realizado por um adolescente e os comparsas.
No veículo estavam um adolescente de 16 anos, Marcus Vinicius Teixeira, 18 anos, Victor Alcure Santos da Conceição, 20 anos, e um homem não identificado. Eles começaram a atirar pelas ruas do bairro sem um alvo definido. Moradores ouviram mais de 15 disparos.
O auxiliar de pedreiro que passava pelo local foi atingido com dois tiros. Os bandidos fugiram e o homem ferido foi levado por parentes para a UPA Serra Sede. Na manhã deste domingo (15), familiares contaram que o homem foi transferido para outro hospital do município.
“Ele está internado, a esposa o acompanha. Ele é um menino bom, não tem passagem pela polícia. Uma das balas atingiu o intestino dele. Parece que o estado de saúde é grave, mas estamos orando a Deus”, disse um familiar que preferiu não se identificar.
SUSPEITOS PRESOS
De acordo com a Polícia Civil, três suspeitos foram conduzidos ao plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Marcus Vinicius foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e corrupção de menor.
Victor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. O adolescente foi autuado por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma, e apresentado à Justiça.
SAIBA ONDE ACONTECERAM DEMAIS CRIMES
16h: Tentativa de homicídio
Data: Sábado (14)
Vítima: Homem de 33 anos
Crime: A vítima foi ferida a golpes de facão no tórax e no braço esquerdo
Local: Rua Regina Bonato Bernardino, Vista da Serra I, Serra
16h: Tentativa de homicídio
Data: Sábado (14)
Vítima: Homem de 23 anos
Crime: A vítima foi ferida a tiros
Local: Rua dos Estudantes, Centro da Serra, Serra Sede
20h40: Lesão Corporal
Data: Sábado (14)
Vítima: Homem, idade não informada
Crime: Trauma na cabeça
Local: Avenida Humberto Campos, São Diogo I, Serra
23h: Lesão corporal
Data: Sábado (14)
Vítima: Mulher, 52 anos, doméstica
Crime: Corte na cabeça (telha)
Local: Rua Bariri, Residencial Jacaraípe, Serra
2h: Tentativa de homicídio
Data: Domingo (15)
Vítima: Homem de 38 anos, pedreiro
Crime: A vítima foi atingida com sete golpes de facão
Local: Rua São Francisco, Bicanga, Serra