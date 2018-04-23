Bandidos roubam carro de médico e batem contra árvore durante fuga

O acidente aconteceu na noite deste domingo (22), no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois médicos foram abordados e tiveram o carro roubado, na Praia do Canto, em Vitória, na noite deste domingo (22). Durante a fuga, os suspeitos bateram em uma árvore. A frente do veículo ficou destruída.

Por volta das 20 horas, as vítimas estavam retornando de uma visita a um paciente, quando tudo aconteceu. Segundo o proprietário do veículo, um médico de 62 anos, ele iria deixar o amigo, um médico de 66 anos, em casa, na Praia do Canto.

Quando chegamos próximo a um shopping do bairro, onde meu amigo mora, fomos abordados aos gritos por dois homens. Aconteceu muito rápido. Mantive a calma e entreguei tudo. Procurei não reagir porque um deles estava armado, lembrou.

Segundo o carona, um dos suspeitos apontou a arma para ele e o jogou no chão. Machuquei meu braço e joelho com a pancada na queda, contou.

Durante a fuga, os dois homens seguiram em direção ao Centro da Capital. Por volta das 20h30, quando chegaram na curva antes do prédio do Ministério da Fazenda, os criminosos bateram o veículo contra uma árvore, que chegou a cair. Com o impacto da batida, os airbags foram acionados e o carro ficou com a frente destruída.