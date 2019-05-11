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SERRA

Bandidos roubam carro de empresário com R$ 42 mil em dinheiro

Empresário e cunhado estavam saindo do supermercado no momento do assalto

Publicado em 

11 mai 2019 às 16:01

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 16:01

Preso esteve duas vezes na delegacia de Jacaraípe, na Serra, com o pretexto de prestar depoimento Crédito: Carlos Alberto Silva
Um empresário, de 24 anos, e o cunhado dele foram assaltados no estacionamento de um supermercado, na noite de sexta-feira, em Porto Canoa, na Serra. Além do carro do empresário, foram levados também R$ 42 mil que estavam no interior do veículo.
Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas saíam do supermercado, por volta das 20h, em direção ao veículo Van Jinbei de placas MSX 8252, cor branca. Quando chegaram ao carro, um homem armado e usando uma blusa de frio de cor cinza rendeu o empresário e também o cunhado. Eles foram obrigados a entregar as chaves do veículo.
Dentro da Van havia o valor de R$ 42 mil em dinheiro. A quantia seria usada para fazer a compra de outro veículo, neste sábado. 
A Polícia Militar foi acionada e fez ronda na região em busca de suspeitos e do veículo, mas nada foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Serra para que seja investigado pela Polícia Civil.

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