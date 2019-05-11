Bandidos roubam carro de empresário com R$ 42 mil em dinheiro

Preso esteve duas vezes na delegacia de Jacaraípe, na Serra, com o pretexto de prestar depoimento Crédito: Carlos Alberto Silva

Um empresário, de 24 anos, e o cunhado dele foram assaltados no estacionamento de um supermercado, na noite de sexta-feira, em Porto Canoa, na Serra. Além do carro do empresário, foram levados também R$ 42 mil que estavam no interior do veículo.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas saíam do supermercado, por volta das 20h, em direção ao veículo Van Jinbei de placas MSX 8252, cor branca. Quando chegaram ao carro, um homem armado e usando uma blusa de frio de cor cinza rendeu o empresário e também o cunhado. Eles foram obrigados a entregar as chaves do veículo.

Dentro da Van havia o valor de R$ 42 mil em dinheiro. A quantia seria usada para fazer a compra de outro veículo, neste sábado.