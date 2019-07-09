Norte do ES

Bandidos roubam armas dentro de delegacia em Colatina

Ação aconteceu nesta terça-feira (9), enquanto funcionário de plantão estava no banheiro

Publicado em 9 de julho de 2019

Fachada da 15ª Delegacia Regional, em Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: Larissa Avilez

Nem a Delegacia Regional de Colatina, no Noroeste do Estado, está a salvo de ações criminosas. Na manhã desta terça-feira (9), duas armas foram furtadas do cartório da unidade, enquanto um funcionário de plantão tinha deixado o local para ir ao banheiro, por volta das 6h25. Quando retornou à sala, ele notou a ausência dos objetos e registrou o furto.

Segundo especificações contidas no depoimento prestado para a confecção do Boletim Unificado (BU), teriam sido furtadas uma pistola preta com um carregador municiado com 15 balas de calibre 40 e um revólver calibre 357, ambos registrado conforme previsto em lei. Além de um coldre e uma lanterna tática preta.

Segundo o funcionário, ele teria trancado a sala antes de ir ao banheiro e toda a ação não teria levado mais de 15 minutos. Ainda de acordo com o registrado na delegacia, policiais civis e militares realizaram buscas durante esta manhã, com o intuito de identificar e prender o suspeito pelo crime.

Por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil informou que a sala onde houve o furto foi periciada e não apresentava indícios de arrombamento. No final da tarde desta terça-feira (9), policiais realizavam diligências para tentar prender o autor do furto e recuperar as armas. O caso está sob apuração da própria Delegacia Regional de Colatina.

