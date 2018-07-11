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Vila Velha

Bandidos roubam arma de sargento da PM e fogem em Vila Velha

Na ação, criminoso ainda tentou atirar no PM, mas o tiro mascou

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 14:13
Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os bandidos rendem o sargento apostado e o amigo enquanto as motos estavam emparelhadas Crédito: Divulgação
Bandidos abordaram um sargento da reserva da Polícia Militar e roubaram a arma dele em Cobilândia, Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (11). O sargento estava de carona com o amigo em uma moto Honda CG Titan quando percebeu que estava sendo seguido por dois homens em outra motocicleta. Os criminosos emparelharam a moto e anunciaram o assalto.
O sargento, de 51 anos, contou que, ao perceber que estava sendo seguido, pediu que o amigo deixasse a outra moto, uma Honda CB 300, passar por eles. Neste momento, os bandidos emparelharam e o garupa anunciou o assalto apontando um arma para o PM e o amigo, exigindo que eles parassem.
As vítimas pararam a moto, o garupa desceu com a arma em punho e mandou que o sargento entregasse um cordão de ouro que usava. Quando arrancou o cordão do pescoço, ao invés de entregar, o policial jogou o objeto para longe. O bandido resolveu revistar o PM e percebeu uma arma na cintura, uma pistola calibre 380 e tentou pegá-la.
Enquanto o criminoso retirava a arma, o sargento estapeou a mão do homem e derrubou a arma do bandido. Os dois começaram a brigar pela arma do policial, mas o criminoso conseguiu pegar a pistola, engatilhou, mas o tiro mascou.
Neste momento, o sargento correu e conseguiu pedir ajuda a um carro que passava pelo local. O PM foi até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde pediu ajuda, mas os bandidos conseguiram fugir levando a arma do policial.
O amigo do sargento escapou enquanto tudo acontecia. A Polícia Militar chegou a fazer buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Com informações de Mayra Bandeira

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