Bandidos quebram parede e furtam casa lotérica em Colatina, no ES

Ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de videomonitoramento. Polícia Civil suspeita que crime foi premeditado e que bandidos se passaram por clientes por vários dias