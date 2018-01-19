Bandidos que faziam disque-droga em Vitória são presos

Os acusados foram presos nesta sexta-feira (19) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois traficantes que faziam um disque-drogas de maconha e skunk, em Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória, foram presos por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), durante operação realizada na manhã desta sexta-feira (19).

Na casa de André Luiz Barros Padilha, 62 anos, em Nova Almeida, na Serra, foram encontrados 16 pés de skunk, já produzindo a droga, 15 pés ainda em crescimento, além de 60 gramas do entorpecente prontos para consumo e 2,3 kg de maconha prensados.

Segundo o delegado Alberto Roque, titular da Deten, os materiais eram produzidos por André e vendidos por Caio Costa, 31, que foi preso na residência dele, em Jardim da Penha.

"Pelo que a gente pegou das investigações, ele vendia na região de Jardim da Penha e Praia do Canto. Era um disque-droga. O pessoal ligava para o Caio e marcava o local de encontro para comprar a maconha", afirmou Roque.

Ainda de acordo com o delegado, cada grama de Skunk era comercializado por R$ 70,00 e a dupla estaria atuando desde o ano passado, quando Caio já havia sido preso pela Polícia Militar, em flagrante, traficando na Praia do Canto.

"Esse Caio foi preso em maio do ano passado, vendendo maconha e skunk. Desde essa época a gente tem certeza que ele atua. A princípio são só os dois mesmo", ressaltou Roque.