Bandidos que explodiram Banco do Brasil usavam máscara de palhaço

Os mascarados renderam os clientes do bar e mandaram todos ficar de joelhos. Em seguida, eles ordenaram que os homens tirassem as camisas para verificar se não havia alguém armado entre os frequentadores do estabelecimento. Depois, mandaram que todos deitassem no chão.





No momentos em que os clientes eram feitos reféns, duas explosões aconteceram na agência. Quem estava no local viu os bandidos saindo do banco com caixas cinzas, que foram colocadas no porta-malas de um Gol prata.

Os criminosos entraram no Gol e fugiram. Um veículo com as mesmas características foi encontrado pela Polícia Militar na estrada do Dique do Rio Jucu, também em Vila Velha. A placa do veículo estava adulterada.