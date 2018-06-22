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Vila Velha

Bandidos prendem entregador em porta-malas para roubarem botijas de gás

Segundo informações da polícia, a vítima saía do depósito de gás na direção de um Fiat Strada, de cor branca, quando foi fechada por um Fiat Pálio de cor preta

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 23:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 23:45
A Polícia Militar levou o entregador à Delegacia Regional Crédito: Divulgação/ Sindipol
Um entregador de gás foi trancado em um porta-malas durante um assalto, por volta das 10h desta quinta-feira (21), em Rio Marinho, Vila Velha. Os bandidos roubaram 18 botijas de gás e ainda atearam fogo no carro de entregas.
Segundo informações da polícia, a vítima saía do depósito de gás em um Fiat Strada, de cor branca, quando foi fechada por um Fiat Pálio de cor preta. Na carroceria da caminhonete, haviam 18 botijas de gás.
Três criminosos encapuzados saíram do Pálio e, armados, renderam o entregador. Ele foi colocado dentro do porta-malas do carro dos bandidos e levado até a Estrada do Dick, zona rural do município. Lá, o Pálio permaneceu 10 minutos parado, aproximadamente. O entregador acredita que foi nesse tempo que os bandidos retiraram as botijas de gás do carro dele e passaram para outro veículo.
A vítima foi abandonada um pouco mais a frente e descobriu que a caminhonete dele havia sido incendiada pelos assaltante. Populares que passavam de carro pela estrada prestaram ajuda à vítima, ligando para a polícia e o Corpo de Bombeiros.
Os ladrões levaram o celular e R$ 150 do entregador. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo, porém, o veículo já havia sido danificado por completo pelo incêndio.
A Polícia Militar levou o entregador à Delegacia Regional onde foi registrado um boletim de ocorrência do crime. Os bandidos não foram localizados ainda. O caso será investigado pela Polícia Civil.
 

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