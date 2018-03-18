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Insegurança

Bandidos oferecem ajuda e tentam roubar soldado da PM em Cachoeiro

Policial foi atingido por uma coronhada e ainda trocou tiros com os bandidos que fugiram do local

Publicado em 18 de Março de 2018 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 16:45
Um soldado da Polícia Militar (PM) sofreu uma tentativa de roubo na madrugada deste domingo (18), na BR 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele trocava o pneu do carro quando foi abordado pelos bandidos, que chegaram a oferecer ajuda. Houve troca de tiros durante a fuga, mas o PM não foi baleado.
O soldado, que não teve o nome divulgado, contou que seguia pela rodovia ES 482 quando passou próximo a uma ponte por volta de 5h10 e percebeu que o pneu do seu veículo estava furado. Ao parar para fazer a substituição, dois homens a bordo de uma motocicleta pararam e ofereceram ajuda, segundo a PM.
No horário não havia movimentação de pessoas e veículos no local, por isso um dos bandidos sacou uma arma, encostou no rosto do militar e, em seguida, lhe deu uma coronhada, que resultou em uma lesão. O policial conseguiu sacar a sua arma e iniciou uma troca de tiros.
O soldado não foi atingido e em seguida os bandidos fugiram em uma motocicleta modelo CG Titan de cor escura em alta velocidade. Durante toda a ação os bandidos permaneceram de capacete e não foram reconhecidos. Uma viatura esteve no local, fez buscas, mas os bandidos não foram localizados. Também seguiram até os hospitais, mas ninguém havia dado entrada em nenhum deles.
O caso vai ser investigado pela Polícia Civil (PC). Qualquer informação pode ser passada por meio dos números 181 ou 190. A identidade do PM será mantida em sigilo.

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