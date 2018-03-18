Bandidos oferecem ajuda e tentam roubar soldado da PM em Cachoeiro

Um soldado da Polícia Militar (PM) sofreu uma tentativa de roubo na madrugada deste domingo (18), na BR 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele trocava o pneu do carro quando foi abordado pelos bandidos, que chegaram a oferecer ajuda. Houve troca de tiros durante a fuga, mas o PM não foi baleado.

O soldado, que não teve o nome divulgado, contou que seguia pela rodovia ES 482 quando passou próximo a uma ponte por volta de 5h10 e percebeu que o pneu do seu veículo estava furado. Ao parar para fazer a substituição, dois homens a bordo de uma motocicleta pararam e ofereceram ajuda, segundo a PM.

No horário não havia movimentação de pessoas e veículos no local, por isso um dos bandidos sacou uma arma, encostou no rosto do militar e, em seguida, lhe deu uma coronhada, que resultou em uma lesão. O policial conseguiu sacar a sua arma e iniciou uma troca de tiros.

O soldado não foi atingido e em seguida os bandidos fugiram em uma motocicleta modelo CG Titan de cor escura em alta velocidade. Durante toda a ação os bandidos permaneceram de capacete e não foram reconhecidos. Uma viatura esteve no local, fez buscas, mas os bandidos não foram localizados. Também seguiram até os hospitais, mas ninguém havia dado entrada em nenhum deles.