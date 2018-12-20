Bandidos não conseguiram levar dinheiro de cofre de banco em Pancas

Criminosos usaram explosivos para invadir agência do Sicoob em Pancas durante a madrugada Crédito: Alessandro Bachetti

Um dia após o assalto a banco em um distrito de Pancas , região Noroeste do Estado, especialistas abriram o cofre e constataram que não foi levado nenhum dinheiro. A informação é da assessoria de imprensa do Sicoob. Os criminosos usaram explosivos durante a ação e destruíram a agência. É a única instituição bancária da comunidade.

Em nota, o banco informa que o cofre pesa 1.500 quilos, é equipado com várias chapas de aço e tem proteção química. Mesmo com as três explosões que foram feitas por três suspeitos na madrugada desta quarta-feira (19), na agência localizada em Laginha de Pancas (a 22 quilômetros da sede do município), o cofre não foi danificado e impediu que os ladrões conseguissem levar qualquer quantia em dinheiro. Além disso, foi confirmado que os caixas automáticos também ficaram intactos.

Ainda de acordo com a nota, a instituição bancária está operando parcialmente na manhã desta quinta-feira. O acesso aos produtos e serviços que não dependem de transação financeira com dinheiro em espécie já foi disponibilizado. Serviços de atendimento também foram restabelecidos, como abertura de conta, operações de crédito, desconto de cheques, contratação de seguros, entrega de cartões, cadastramento de senhas e liberação de aplicativos.

Um caixa eletrônico está disponível para transações como pagamentos, transferências, extratos e aplicações resgates, exceto para saques e depósitos. Um caixa provisório foi montado para transações que não utilizem dinheiro em espécie. Com isso, os clientes conseguem fazer transferências, depósitos de cheques e retirar talões de cheque.







