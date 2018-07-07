Bandidos matam homem e bebê no colo é atingida por tiros na Serra

Um homem foi morto por criminosos em Feu Rosa Crédito: Mayra Bandeira

Um homem foi morto por bandidos na tarde desta sexta-feira (6), na rua Flor de Laranjeira, em Feu Rosa, na Serra, após o término do jogo da Seleção Brasileira, por volta das 17h30. Ele estava com uma bebê de 1 ano e 11 meses no colo, que também foi atingida pelos disparos.

Segundo a polícia, Jonatan Bonelli Pereira, 26 anos, estava na casa da namorada quado a residência foi invadida por dois criminosos encapuzados. No local, além da vítima, estavam outros três adultos e mais três crianças, entre elas a bebê baleada.

Jonatan Bonelli Pereira, 26 anos, assassinado a tiros dentro da casa da namorada, na Serra Crédito: Facebook/Divulgação

Segundo testemunhas, sem dizerem nada, os atiradores já entraram na casa à procura de Jonatan e o encontraram no segundo andar da residência, dentro de um quarto. Ele estava com a criança, que é filha da namorada dele, no colo quando foi surpreendido pelos criminosos. A vítima não teve tempo de correr e foi atingida por diversos disparos.

Jonatan caiu no chão, junto com a bebê, que foi atingida com um tiro na perna e outro de raspão na barriga. Na queda, a criança acabou machucando também a boca. Depois de matarem o a vítima, os assassinos entraram em um carro que os aguardava do lado de fora da casa e fugiram.

A criança, foi socorrida por vizinhos e levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina e depois transferida para o Hospital Infantil em Vitória, onde permanece internada.

Segundo informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Jonatan tem passagem quando adolescente, por tráfico de drogas. A Perícia Criminal também foi acionada para o local, mas não precisou a quantidade de tiros que a vítima levou. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.