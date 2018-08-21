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Bandidos levam um minuto e meio para 'fazer a limpa' em loja na Serra

É a quarta loja da rede Sipolatti arrombada em apenas um mês na Grande Vitória, o que totaliza um prejuízo de cerca de R$ 140 mil

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 10:03
Loja arrombada na Avenida Central, na Serra Crédito: Caíque Verli
Mais uma loja de eletrodomésticos foi arrombada na Grande Vitória. Desta vez, o alvo dos bandidos foi novamente uma unidade da rede Sipolatti, que fica na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. O arrombamento aconteceu às 2h50 da madrugada desta terça-feira (21). É a quarta loja da rede arrombada em apenas um mês, o que totaliza um prejuízo de cerca de R$ 140 mil.
"Praticamente todo o lucro que tivemos nos últimos seis meses foi embora nesses arrombamentos. Nossa diretoria já fala em fechar lojas em locais críticos. Não está dando mais, desabafou o gerente regional da rede, Joilson Correa.
> Mais uma loja é arrombada com ajuda de carro na Grande Vitória
Os criminosos usaram um Chevrolet Onix prata para entrar no local. Quatro bandidos estavam dentro do veículo. Entre o tempo do acionamento do alarme até a chegada da polícia, os bandidos levaram 1 minuto e meio para entrar, pegar os objetos e fugir. Nesse pequeno espaço de tempo, muitos esquipamentos foram levados.
> Dez lojas são arrombadas por dia no ES, segundo sindicato
O prejuízo ainda não foi calculado, mas já se sabe que os assaltantes levaram computador, notebook, celular, aparelho de som, tablet e TV.
Com informações de Caíque Verli

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