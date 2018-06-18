Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto

Bandidos levam R$ 100 mil de rodoviária em Cachoeiro

Eles conseguiram fugir e não foram localizados até o momento

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 16:37
Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução - Google
A rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi assaltada na noite deste domingo (17). Os bandidos estavam de motocicleta e fugiram levando R$ 100 mil em dinheiro. Não foi divulgada o nome da empresa vítima dos criminosos.
Um funcionário, de 37 anos, contou para a Polícia Militar que, após fazer o recolhimento do dinheiro do movimento diário, como de costume, subiu para o segundo andar para fazer a conferência. Por volta de 20h30 ele foi surpreendido por um bandido com capacete na cabeça e armado anunciando o assalto e o obrigando a abrir o cofre.
O assaltante fugiu levando R$ 100 mil em espécie. O vigilante da rodoviária contou que o bandido montou em uma motocicleta que o aguardava do lado de fora da rodoviária e seguiu sentido a um clube no mesmo bairro.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio que não divulgou o nome da empresa proprietária do dinheiro roubado. Os suspeitos ainda não foram localizados. Qualquer denúncia pode ser feita pelo número de telefone 181.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES
Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados