Bandidos levam R$ 100 mil de rodoviária em Cachoeiro

Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução - Google

A rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi assaltada na noite deste domingo (17). Os bandidos estavam de motocicleta e fugiram levando R$ 100 mil em dinheiro. Não foi divulgada o nome da empresa vítima dos criminosos.

Um funcionário, de 37 anos, contou para a Polícia Militar que, após fazer o recolhimento do dinheiro do movimento diário, como de costume, subiu para o segundo andar para fazer a conferência. Por volta de 20h30 ele foi surpreendido por um bandido com capacete na cabeça e armado anunciando o assalto e o obrigando a abrir o cofre.

O assaltante fugiu levando R$ 100 mil em espécie. O vigilante da rodoviária contou que o bandido montou em uma motocicleta que o aguardava do lado de fora da rodoviária e seguiu sentido a um clube no mesmo bairro.