Bandidos invadem supermercado, rendem funcionários e levam R$ 10 mil

Enquanto um bandido fazia a limpa nos caixas, o outro chutava um funcionário e apontava a arma para os demais presentes Crédito: Reprodução

Quatro ladrões invadiram um supermercado e renderam funcionários, por volta de 13h deste domingo, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O bando agrediu o gerente do estabelecimento e fugiu levando o dinheiro (veja o vídeo abaixo).

Os criminosos chegaram em bicicletas, ao final do expediente, quando as portas de aço já estavam abaixadas. O gerente, de 28 anos, saiu à rua para descartar papelões, momento em que foi rendido pelos assaltantes.

"Ele contou que fechava os portões de acesso, retornando para o interior do supermercado, quando eles se aproximaram e o forçaram a abrir. Um deles apontou uma arma contra meu marido, que foi muito agredido", contou a esposa da vítima.

Dentro do supermercado, os bandidos exigiram que os funcionários deixassem no chão. Um dos assaltantes estava armado com o que, aparentemente, seria uma arma caseira.

O gerente, primeiro a ser abordado pelos criminosos, foi alvo de muitos socos e chutes. A violência também foi registrada pelas câmeras.

"Meu marido está com o olho roxo e com dor na cabeça e costas. Ele trabalha lá há anos e nunca tinha passado por nada parecido, não lembro sequer de terem sofrido assalto lá", detalhou a esposa do gerente.

Bandido chuta e pisa num funcionário que estava no chão Crédito: Reprodução

Ela soube do que tinha acontecido por meio de um aplicativo de mensagens. Recebi uma mensagem informando que tinha sobre o assalto e as imagens juntos. Desesperei, queria saber onde estava meu marido, contou.

IMAGENS

Câmeras de videomonitoramento do local registraram toda ação. Enquanto um dos criminosos aponta arma para as vítimas, os comparsas retiram dinheiro do caixa e também pegam pertences das vítimas, colocando nos próprios bolsos das roupas que usavam.

"Meu marido está sem nenhum documento, levaram tudo. Só restou o celular pois, por instinto, ele arremessou para debaixo de uma prateleira do supermercado", contou a esposa.

Até mesmo as joias de um dos proprietários foram tomadas durante a ação criminosa. Também foram roubados os valores de pagamento dos funcionários que receberiam pelo domingo trabalhado. O roubo deixou um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.

Bandidos assaltam supermercado em Santa Rita Vila Velha. Funcionários ficaram no chão ao serem rendidos Crédito: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local do crime. O caso foi registrado na Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido localizado.

O gerente foi levado para um hospital particular. Com dores pelo corpo, ele passou por exames durante toda a tarde de ontem. É um desespero passar por isso, desabafou a esposa dele.

Por volta das 22h30, um suspeito foi localizado pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Cocal, em Vila Velha, enquanto fazia um lanche. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha onde será ouvido pelo delegado de plantão.