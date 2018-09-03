Bandidos invadem supermercado, rendem funcionários e levam R$ 10 mil

Quatro ladrões invadiram um supermercado e renderam funcionários, por volta de 13h deste domingo, no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O bando agrediu o gerente do estabelecimento e fugiu levando o dinheiro (veja o vídeo abaixo).
Os criminosos chegaram em bicicletas, ao final do expediente, quando as portas de aço já estavam abaixadas. O gerente, de 28 anos, saiu à rua para descartar papelões, momento em que foi rendido pelos assaltantes.
"Ele contou que fechava os portões de acesso, retornando para o interior do supermercado, quando eles se aproximaram e o forçaram a abrir. Um deles apontou uma arma contra meu marido, que foi muito agredido", contou a esposa da vítima.
Dentro do supermercado, os bandidos exigiram que os funcionários deixassem no chão. Um dos assaltantes estava armado com o que, aparentemente, seria uma arma caseira.
O gerente, primeiro a ser abordado pelos criminosos, foi alvo de muitos socos e chutes. A violência também foi registrada pelas câmeras.
"Meu marido está com o olho roxo e com dor na cabeça e costas. Ele trabalha lá há anos e nunca tinha passado por nada parecido, não lembro sequer de terem sofrido assalto lá", detalhou a esposa do gerente.
Ela soube do que tinha acontecido por meio de um aplicativo de mensagens. Recebi uma mensagem informando que tinha sobre o assalto e as imagens juntos. Desesperei, queria saber onde estava meu marido, contou.
IMAGENS
Câmeras de videomonitoramento do local registraram toda ação. Enquanto um dos criminosos aponta arma para as vítimas, os comparsas retiram dinheiro do caixa e também pegam pertences das vítimas, colocando nos próprios bolsos das roupas que usavam.
"Meu marido está sem nenhum documento, levaram tudo. Só restou o celular pois, por instinto, ele arremessou para debaixo de uma prateleira do supermercado", contou a esposa.
Até mesmo as joias de um dos proprietários foram tomadas durante a ação criminosa. Também foram roubados os valores de pagamento dos funcionários que receberiam pelo domingo trabalhado. O roubo deixou um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local do crime. O caso foi registrado na Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido localizado.
O gerente foi levado para um hospital particular. Com dores pelo corpo, ele passou por exames durante toda a tarde de ontem. É um desespero passar por isso, desabafou a esposa dele.
Por volta das 22h30, um suspeito foi localizado pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Cocal, em Vila Velha, enquanto fazia um lanche. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha onde será ouvido pelo delegado de plantão.
Quem tiver informações que possa ajudar a polícia, pode repassar pelo telefone do Disque-Denúncia - 181.