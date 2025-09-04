Noroeste

Bandidos invadem lotérica em Pancas, quebram câmeras e furtam R$ 6 mil

Carol Leal Repórter

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:01

Uma lotérica de Pancas, na Região Noroeste do Espírito Santo, foi furtada por dois homens na madrugada desta quinta-feira (4). Encapuzados, levaram cerca de R$ 6 mil em dinheiro e tentaram arrombar o cofre, sem sucesso. Os dois fugiram de carro e o veículo foi encontrado abandonado na localidade de Córrego Roda D’água, já na cidade de Alto Rio Novo — cerca de 35 quilômetros de onde ocorreu o crime.

O dono da lotérica conversou com a produção da TV Gazeta e contou não ser o primeiro furto no local. Há cerca de oito anos, teve prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil. Ele acredita que um terceiro criminoso participou da ação de quinta-feira, supostamente esperando no carro para facilitar a fuga. O empresário contou ainda que os bandidos quebraram as câmeras, cortaram fios do alarme e danificaram duas portas do estabelecimento.

O crime é investigado pela Delegacia de Polícia de Pancas, mas ninguém havia sido preso até a publicação da reportagem. Se você tem alguma informação que auxilie na investigação policial, acione o Disque-Denúncia pelo 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Quem preferir, pode denunciar pela internet, clicando aqui.

