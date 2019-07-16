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Bandidos invadem lojas e fogem após perseguição na Serra

Criminosos usaram uma caminhonete roubada para colocar os produtos furtados de dois estabelecimentos. Na fuga, houve perseguição e troca de tiros com a PM

Publicado em 

16 jul 2019 às 12:52

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 12:52

O roubo de uma caminhonete seguido de invasão e furto a dois estabelecimentos terminou em perseguição na madrugada desta terça-feira (16) na Serra. Por volta de 1h26, dois bandidos roubaram uma Chevrolet Silverado, de cor cinza, na frente de um bar no bairro São Diogo. O veículo é de um amigo do proprietário do estabelecimento, que deixou a caminhonete no local nesta segunda-feira (16).
Com a caminhonete roubada, os bandidos seguiram até o bairro Porto Canoa e cometeram dois arrombamentos por volta das 4h. Primeiro eles arrombaram uma tabacaria, localizada na Avenida Brasilia. Os criminosos entraram no local, quebraram a fechadura da loja e furtaram diversos produtos, como cigarros, narguilés e incensos. Enquanto eles estavam no local, o alarme da loja tocou e a dona do imóvel, que mora próximo ao local, acabou ouvindo e ligando para a dona da tabacaria, que logo depois foi para o local.
Bandidos invadem lojas e fogem após perseguição na Serra
Saindo da tabacaria, os bandidos seguiram para o segundo local, uma loja de material de construção (veja vídeo abaixo), também na Serra. Ele invadiram o estabelecimento e furtaram diversas máquinas. A polícia, que já havia sido acionada, chegou no local e flagrou os bandidos na caminhonete.
PERSEGUIÇÃO
Os criminosos fugiram e, durante a perseguição, houve uma troca de tiros. Eles abandonaram a caminhonete, ainda no bairro Porto Canoa, e fugiram. Até o momento ninguém foi preso.
O dono do veículo, que não sabia que o carro tinha sido roubado, viu a reportagem no Bom dia ES, da TV Gazeta, e foi até a Delegacia Regional da Serra para recuperar a caminhonete.

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