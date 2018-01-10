Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tradição

Bandidos invadem fábrica centenária de pios artesanais em Cachoeiro

Os bandidos caíram do teto e o barulho acordou os vizinhos, que acionaram a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 22:21

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 22:21

O local fica às margens do Rio Itapemiri, na Ilha da Luz Crédito: Divulgação/Fábrica de Pios
A fábrica de Pios Maurílio Coelho, fundada em 1903, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (09). Nada de valor foi levado pelos criminosos. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi detido.
Segundo um dos administradores da empresa, Fábio Coelho, ele havia chegado de uma viagem e descobriu o crime. Eles tiveram acesso à parte interna da empresa e entraram no forro, que desmoronou. Portas também foram arrombadas. O barulho fez com que vizinhos acionassem a polícia e os bandidos fugiram. Hoje ainda tinha sangue e vidros pelo chão, contou.
O local fica às margens do Rio Itapemirim, na Ilha da Luz. Segundo a vítima, vizinhos a empresa já foram alvo de outros roubos e furtos.
A empresa está em recesso mas fabrica pios de madeira (espécie de apito) que imitam sons de aves. Eles podem ser usados para pesquisas, observação de aves, entretenimento, música, contação de história, brinquedo ou brinde ecológico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados