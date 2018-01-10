Bandidos invadem fábrica centenária de pios artesanais em Cachoeiro

O local fica às margens do Rio Itapemiri, na Ilha da Luz Crédito: Divulgação/Fábrica de Pios

A fábrica de Pios Maurílio Coelho, fundada em 1903, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (09). Nada de valor foi levado pelos criminosos. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi detido.

Segundo um dos administradores da empresa, Fábio Coelho, ele havia chegado de uma viagem e descobriu o crime. Eles tiveram acesso à parte interna da empresa e entraram no forro, que desmoronou. Portas também foram arrombadas. O barulho fez com que vizinhos acionassem a polícia e os bandidos fugiram. Hoje ainda tinha sangue e vidros pelo chão, contou.

O local fica às margens do Rio Itapemirim, na Ilha da Luz. Segundo a vítima, vizinhos a empresa já foram alvo de outros roubos e furtos.