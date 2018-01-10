Bandidos invadem fábrica centenária de pios artesanais em Cachoeiro

A fábrica de Pios Maurílio Coelho, fundada em 1903, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi arrombada na madrugada desta terça-feira (09). Nada de valor foi levado pelos criminosos. A Polícia Militar foi acionada, mas nenhum suspeito foi detido.
Segundo um dos administradores da empresa, Fábio Coelho, ele havia chegado de uma viagem e descobriu o crime. Eles tiveram acesso à parte interna da empresa e entraram no forro, que desmoronou. Portas também foram arrombadas. O barulho fez com que vizinhos acionassem a polícia e os bandidos fugiram. Hoje ainda tinha sangue e vidros pelo chão, contou.
O local fica às margens do Rio Itapemirim, na Ilha da Luz. Segundo a vítima, vizinhos a empresa já foram alvo de outros roubos e furtos.
A empresa está em recesso mas fabrica pios de madeira (espécie de apito) que imitam sons de aves. Eles podem ser usados para pesquisas, observação de aves, entretenimento, música, contação de história, brinquedo ou brinde ecológico.